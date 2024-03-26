وزير الخارجية الجزائري: قرار مجلس الأمن بإيقاف النار في غزة مكسب للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 26 - 3 (كونا) -- اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الدعوة إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان يعد "مكسبا" للقضية الفلسطينية.
وقال عطاف في مؤتمر صحفي إن المهمة المقبلة للبعثة الجزائرية في الأمم المتحدة ستكون مباشرة المشاورات على مستوى مجلس الأمن من أجل تنفيذ القرار الأممي مؤكدا مواصلة الجزائر بذل جهودها من أجل التوصل إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
ولفت إلى أن القرار الصادر عن مجلس الأمن "هو الأول من نوعه وبمضمون واضح وهادف وصريح" مشددا على ضرورة التصدي لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد عطاف كذلك على ضرورة "إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط" والتوصل إلى حل دائم ونهائي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس الاثنين قرارا مقدما من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار بتأييد 14 عضوا في المجلس المشكل من 15 دولة في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)
م ر / م ع ا
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