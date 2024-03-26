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وزير الخارجية الجزائري: قرار مجلس الأمن بإيقاف النار في غزة مكسب للقضية الفلسطينية

3/26/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 26 - 3 (كونا) -- اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الدعوة إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان يعد "مكسبا" للقضية الفلسطينية.
وقال عطاف في مؤتمر صحفي إن المهمة المقبلة للبعثة الجزائرية في الأمم المتحدة ستكون مباشرة المشاورات على مستوى مجلس الأمن من أجل تنفيذ القرار الأممي مؤكدا مواصلة الجزائر بذل جهودها من أجل التوصل إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
ولفت إلى أن القرار الصادر عن مجلس الأمن "هو الأول من نوعه وبمضمون واضح وهادف وصريح" مشددا على ضرورة التصدي لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد عطاف كذلك على ضرورة "إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط" والتوصل إلى حل دائم ونهائي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس الاثنين قرارا مقدما من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار بتأييد 14 عضوا في المجلس المشكل من 15 دولة في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)

م ر / م ع ا




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