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(الخارجية) القطرية تؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه غزة بعد قرار مجلس الأمن

3/26/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 3 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأزمة في غزة خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الداعي إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في القطاع معتبرة إياه فرصة لمزيد من الضغط الدبلوماسي للوصول إلى نتيجة إيجابية في المفاوضات.
ورحب المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور ماجد الأنصاري في إحاطة إعلامية أسبوعية بقرار مجلس الأمن وبأي مبادرة أممية دبلوماسية إقليمية أو دولية تضع حدا لهذا "النزاع المروع" وتساعد في العملية التفاوضية معبرا عن أمله في أن يسرع هذا القرار في وضع حد للنزاع.
وأشار إلى أهمية التفاعل معه من قبل الشركاء مع التعويل بشكل أساسي على المفاوضات خاصة أن القرار يمثل أداة ضغط إيجابي للوصول إلى اتفاق مضيفا أن الجهود القطرية مستمرة والوساطة مع الشركاء في حالة انعقاد دائم والمفاوضات والاجتماعات لم تنقطع.
وعن انسحاب أحد الوفود من المفاوضات الجارية في الدوحة بشأن غزة أكد المتحدث الرسمي أن الاجتماعات على قدم وساق ولم تنقطع والمفاوضات مستمرة والمباحثات جارية ودخول الوفود وخروجها وعودتها إلى عواصمها للوصول إلى توافقات معينة "أمر عادي وحركة طبيعية في مثل هذه المفاوضات".
وأشار إلى أنه خلال العملية التفاوضية تكون هناك أفكار جديدة ومحدثة وردود من الأطراف وإعادة طرح أفكار ومبادرات.
وبشأن الدعم القطري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شدد المتحدث الرسمي على أنه "لا بديل" عن الوكالة ليس في غزة فحسب بل في جميع مناطق وجودها في الأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة خاصة أن الحاجة الآن ماسة ولا نستطيع كمجتمع دولي أن نأتي ببديل لها إذا أحجم التمويل عنها أو ألغيت أو فككت.
ونبه إلى أن قطر عززت من تمويلها للوكالة وملتزمة بدعمها إيمانا بدور (أونروا) في توفير الخدمات للفلسطينيين.
وبخصوص مبادرة الممر المائي لإدخال المساعدات إلى غزة أوضح الأنصاري أنها ليست بديلا عن الممرات البرية وغيرها من القنوات الأخرى لإدخال المساعدات مشددا على أن هذا الممر أنشئ تحديدا لإدخال المساعدات وهو إنساني بحت وليس له أي دور آخر.
وكان مجلس الأمن نجح أمس في إصدار قرار يدعو لأول مرة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة بعدما حظي بتأييد 14 عضوا مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)

س س س / م ع ع




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