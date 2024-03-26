وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من وزير الخارجية الفرنسي بحثا خلاله أيضا المستجدات الإقليمية والدولية.
ويأتي الاتصال بعد يوم من نجاح مجلس الأمن في إصدار قرار يطالب لأول مرة بإيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بعدما حظي بتأييد 14 عضوا من بينهم فرنسا مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)
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