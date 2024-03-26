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وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

3/26/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من وزير الخارجية الفرنسي بحثا خلاله أيضا المستجدات الإقليمية والدولية.
ويأتي الاتصال بعد يوم من نجاح مجلس الأمن في إصدار قرار يطالب لأول مرة بإيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بعدما حظي بتأييد 14 عضوا من بينهم فرنسا مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)

ع ش / م ع ع




MENAFN26032024000071011013ID1108024334

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