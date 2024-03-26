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خبيرة أممية: هناك أسباب منطقية تدل على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة

3/26/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 26 - 3 (كونا) -- أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز اليوم الثلاثاء أنه توجد "أسباب منطقية" للحديث عن ارتكاب قوات الاحتلال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال عرض ألبانيز تقريرا خاصا بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف حيث عددت الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وتدخل تحت نطاق "جرائم الحرب" حسب القانون الدولي.
وأضافت أنه من بين هذه الجرائم القتل الجماعي والتسبب في الدمار الجسدي والنفسي الجسيم والتعمد بإخضاع مجموعة من الأشخاص لظروف معيشية من شأنها ان تؤدي إلى التدمير الجسدي الكلي أو الجزئي.
وأكدت وجود "نية مثبتة" لقيام سلطة الاحتلال بهذه الإبادة وذلك من خلال تصريحات مسؤولين سياسيين وقيادات عسكرية تعبر عن "الموافقة عليها أو الأمر بالقيام بها".
ووصفت المقررة الخاصة ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة بأنه جزء من الاحتلال "طويل الأمد" الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ أكثر من سبعة عقود من تجريدهم من أراضيهم وفرض الترحيل التعسفي والقمع الممنهج عليهم.
وطالبت الخبيرة الأممية المجتمع الدولي بإنهاء هذه "النكبة المتواصلة" وإيقاف الإبادة الجماعية ومحاسبة سلطة الاحتلال والدول المتواطئة معها على هذه الجرائم وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.
وجددت ألبانيز طلبها باتخاذ إجراءات "فورية" ضد سلطة الاحتلال وذلك من خلال فرض العقوبات اللازمة وحظر بيع الأسلحة إليها وإلزامها بإيقاف دائم لإطلاق النار احتراما للقانون الإنساني الدولي ولقرار مجلس الأمن.
كما شددت على ضرورة قيام مختلف الدول بتحقيقات ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية بما في ذلك الإبادة الجماعية خاصة من مواطنيها.
وفي السياق نفسه أكدت الخبيرة الأممية ضرورة اعتراف سلطة الاحتلال والدول المتواطئة معها بقيامهم بهذه الجرائم والتزامها بعدم تكرارها وتعويض الفلسطينيين تعويضا كاملا بما في ذلك إعادة بناء غزة وإنشاء سجل للأضرار.
وجددت طلبها بتوفير التمويل الكافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتلبية الاحتياجات الضرورية في قطاع غزة.
كما دعت ألبانيز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها لإنهاء "الفظائع" في غزة من خلال تعزيز القانون الدولي وتطبيقه بشكل فعال وفرض احترام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

ا م خ / أ م س




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