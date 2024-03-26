خبيرة أممية: هناك أسباب منطقية تدل على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 26 - 3 (كونا) -- أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز اليوم الثلاثاء أنه توجد "أسباب منطقية" للحديث عن ارتكاب قوات الاحتلال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال عرض ألبانيز تقريرا خاصا بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف حيث عددت الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وتدخل تحت نطاق "جرائم الحرب" حسب القانون الدولي.
وأضافت أنه من بين هذه الجرائم القتل الجماعي والتسبب في الدمار الجسدي والنفسي الجسيم والتعمد بإخضاع مجموعة من الأشخاص لظروف معيشية من شأنها ان تؤدي إلى التدمير الجسدي الكلي أو الجزئي.
وأكدت وجود "نية مثبتة" لقيام سلطة الاحتلال بهذه الإبادة وذلك من خلال تصريحات مسؤولين سياسيين وقيادات عسكرية تعبر عن "الموافقة عليها أو الأمر بالقيام بها".
ووصفت المقررة الخاصة ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة بأنه جزء من الاحتلال "طويل الأمد" الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ أكثر من سبعة عقود من تجريدهم من أراضيهم وفرض الترحيل التعسفي والقمع الممنهج عليهم.
وطالبت الخبيرة الأممية المجتمع الدولي بإنهاء هذه "النكبة المتواصلة" وإيقاف الإبادة الجماعية ومحاسبة سلطة الاحتلال والدول المتواطئة معها على هذه الجرائم وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.
وجددت ألبانيز طلبها باتخاذ إجراءات "فورية" ضد سلطة الاحتلال وذلك من خلال فرض العقوبات اللازمة وحظر بيع الأسلحة إليها وإلزامها بإيقاف دائم لإطلاق النار احتراما للقانون الإنساني الدولي ولقرار مجلس الأمن.
كما شددت على ضرورة قيام مختلف الدول بتحقيقات ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية بما في ذلك الإبادة الجماعية خاصة من مواطنيها.
وفي السياق نفسه أكدت الخبيرة الأممية ضرورة اعتراف سلطة الاحتلال والدول المتواطئة معها بقيامهم بهذه الجرائم والتزامها بعدم تكرارها وتعويض الفلسطينيين تعويضا كاملا بما في ذلك إعادة بناء غزة وإنشاء سجل للأضرار.
وجددت طلبها بتوفير التمويل الكافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتلبية الاحتياجات الضرورية في قطاع غزة.
كما دعت ألبانيز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها لإنهاء "الفظائع" في غزة من خلال تعزيز القانون الدولي وتطبيقه بشكل فعال وفرض احترام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
ا م خ / أ م س
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