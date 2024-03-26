سوريا: مقتل 7 عسكريين ومدني وإصابة آخرين على إثر ضربات جوية أمريكية في (دير الزور)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 3 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الثلاثاء مقتل سبعة عسكريين ومدني واحد وإصابة آخرين على إثر "ضربات جوية أمريكية" في عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة (دير الزور).
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله إن "الضربات الجوية الأمريكية التي شنت فجر اليوم أسفرت أيضا عن وقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة". (النهاية)
ع م ن / م ع ع
MENAFN26032024000071011013ID1108024332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.