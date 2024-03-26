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سوريا: مقتل 7 عسكريين ومدني وإصابة آخرين على إثر ضربات جوية أمريكية في (دير الزور)

3/26/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 3 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الثلاثاء مقتل سبعة عسكريين ومدني واحد وإصابة آخرين على إثر "ضربات جوية أمريكية" في عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة (دير الزور).
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله إن "الضربات الجوية الأمريكية التي شنت فجر اليوم أسفرت أيضا عن وقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة". (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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