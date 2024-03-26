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الاتحاد البرلماني العربي يؤكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون السلم والأمن

3/26/2024 2:41:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 3 (كونا) -- شدد الاتحاد البرلماني العربي اليوم الثلاثاء على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد أعرب خلاله عن تأييده قرار مجلسِ الأمن الصادر أمس الاثنين والداعي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الاتحاد تأييده "المطلق" جميع القرارات والإجراءات والمساعي الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقبول فلسطين باعتبارها "دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة واجهزتها المختلفة".
وكان مجلس الأمن نجح أمس في إصدار قرار يدعو لأول مرة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة بعدما حظي بتأييد 14 عضوا مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)

ا ي ب / م ع ع




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