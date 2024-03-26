الاتحاد البرلماني العربي يؤكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون السلم والأمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 3 (كونا) -- شدد الاتحاد البرلماني العربي اليوم الثلاثاء على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد أعرب خلاله عن تأييده قرار مجلسِ الأمن الصادر أمس الاثنين والداعي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الاتحاد تأييده "المطلق" جميع القرارات والإجراءات والمساعي الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقبول فلسطين باعتبارها "دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة واجهزتها المختلفة".
وكان مجلس الأمن نجح أمس في إصدار قرار يدعو لأول مرة إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة بعدما حظي بتأييد 14 عضوا مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)
ا ي ب / م ع ع
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