الأمم المتحدة: حل الصراع بالشرق الأوسط سياسي ويفضي لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 آذار (بترا) أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند اليوم الثلاثاء، أن أي حل مستدام للتصعيد في غزة، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع هو حل سياسي يفضي لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد وينسلاند، في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، أنه من الضروري تهيئة الظروف لإطار سياسي متفق عليه يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين التي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي، وتكون القدس عاصمة للدولتين.

وبشأن المستوطنات، استعرض وينسلاند التقرير الفصلي الـ 29 للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والذي يغطي الفترة ما بين 8 كانون الأول و18 آذار، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستيطانية استمرت وتكثفت، رغم أن القرار يدعو إلى الوقف الفوري والكامل لجميع تلك الأنشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وأعرب المسؤول الأممي عن القلق البالغ إزاء التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موضحا أن "الرقعة الاستيطانية الآخذة في التوسع، تزيد من ترسيخ الاحتلال، وتعيق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير".

وجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وبشأن القدس، أكد وينسلاند على الحاجة الماسة للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

-- (بترا)

م د/أز/ هـ ح

26/03/2024 20:50:00