مجلس محافظة العاصمة يكرم وزير الزراعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- كرّم مجلس محافظة العاصمة، برئاسة رئيس المجلس المهندس أحمد العبداللات، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والكوادر المختصة، لمتابعة الوزارة مشاريع مجلس المحافظة في القطاع الزراعي، وذلك في إطار شراكة الوزارة مع مجالس المحافظات، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى 100 بالمئة في العاصمة ومعظم المحافظات.
وثمن العبداللات والأعضاء تعاون الوزارة والتشاركية التي ساهمت في إنجاز المشاريع المقررة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى عزم المجلس رفع مخصصات المجلس للقطاع الزراعي، وذلك لاهتمام الوزارة بالتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وانفتاحها على المجلس.
من جانبه، أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل ضمن مسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور العمل التشاركي لتنظيم وتطوير القطاع ومن خلال توجهات الحكومة لدعم الدور التنموي للإدارة المحلية الذي يطلع على أولويات المجتمع وقطاعاته المختلفة.
وأكد أن جهود الوزارة مستمرة في توجيه الإنفاق الرأسمالي للقطاع وتطويره، وينعكس ذلك على كافة القطاعات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وأشار إلى أن الجهد التعاوني مع الإدارات المحلية والقطاع الخاص وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة جعل القطاع الزراعي في مقدمة مؤشرات النمو، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتحقيق أمن غذائي، متطلعا إلى زيادة حصص القطاع من موازنة المحافظات.
--(بترا)
رح/أز/ هـ ح
26/03/2024 20:10:21
MENAFN26032024000117011021ID1108024325
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