مجلس محافظة العاصمة يكرم وزير الزراعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- كرّم مجلس محافظة العاصمة، برئاسة رئيس المجلس المهندس أحمد العبداللات، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والكوادر المختصة، لمتابعة الوزارة مشاريع مجلس المحافظة في القطاع الزراعي، وذلك في إطار شراكة الوزارة مع مجالس المحافظات، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى 100 بالمئة في العاصمة ومعظم المحافظات.

وثمن العبداللات والأعضاء تعاون الوزارة والتشاركية التي ساهمت في إنجاز المشاريع المقررة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى عزم المجلس رفع مخصصات المجلس للقطاع الزراعي، وذلك لاهتمام الوزارة بالتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وانفتاحها على المجلس.

من جانبه، أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل ضمن مسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور العمل التشاركي لتنظيم وتطوير القطاع ومن خلال توجهات الحكومة لدعم الدور التنموي للإدارة المحلية الذي يطلع على أولويات المجتمع وقطاعاته المختلفة.

وأكد أن جهود الوزارة مستمرة في توجيه الإنفاق الرأسمالي للقطاع وتطويره، وينعكس ذلك على كافة القطاعات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وأشار إلى أن الجهد التعاوني مع الإدارات المحلية والقطاع الخاص وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة جعل القطاع الزراعي في مقدمة مؤشرات النمو، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتحقيق أمن غذائي، متطلعا إلى زيادة حصص القطاع من موازنة المحافظات.

--(بترا)

رح/أز/ هـ ح

26/03/2024 20:10:21