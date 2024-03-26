المياه تنظم محاضرات توعوية لطلاب المدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- نظّمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، وبدعم من التعاون الدولي الألماني (GIZ)، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، محاضرات توعوية في مدارس وروضة بحر العلوم الدولية ومدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة في محافظة العاصمة استكمالا لحملتها الوطنية لتوعية المائية لقطاع التربية والتعليم.

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء تناولت المحاضرات نشر الوعي المائي واطلاع الطلاب على الواقع المائي في الأردن، وأهم التحديات التي تواجه القطاع، وجرى عرض أفلام توعوية تحفز الطلاب على ترشيد استهلاك المياه في المنازل والمدارس والأماكن العامة وترسيخ مفهوم التعامل الأمثل مع المياه.

وأكد المساعد لشؤون الإعلام والاتصال، عمر سلامة، أهمية التشارك بين قطاع المياه وقطاع التربية والتعليم في مواجهة تحديات شح المياه في الأردن وضرورة إشراك الطلبة والمعلمين في نشر الوعي المائي والاستخدام الأمثل للمياه.

وأوضح أن وزارة المياه مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية لكافة فئات المجتمع بما يخدم المواطن ويحافظ على المياه.

بدورها، أكدت مديرة مدارس وروضة بحر العلوم الدولية لميس البلعاوي دور طلبة المدارس والهيئات التدريسية في حماية المياه والحد من هدرهها وتوعيتهم بضرورة التبليغ عن الاعتداءات المتكررة على مرافق المياه.

--(بترا)

ي ع/أز/ هـ ح

26/03/2024 20:00:46