قتيلان وجرحى في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت26 آذار( بترا)- قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الثلاثاء، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على سهل علاق قرب مدينة بعلبك في البقاع اللبناني الشمالي.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، إن "الغارة استهدفت أحد المنازل في المنطقة، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة".

--(بترا)

ف ج/أز/ هـ ح

26/03/2024 19:48:23