قتيلان وجرحى في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

قتيلان وجرحى في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني
التاريخ
3/26/2024 2:41:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت26 آذار( بترا)- قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الثلاثاء، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على سهل علاق قرب مدينة بعلبك في البقاع اللبناني الشمالي.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، إن "الغارة استهدفت أحد المنازل في المنطقة، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة".
--(بترا)
ف ج/أز/ هـ ح
26/03/2024 19:48:23
MENAFN26032024000117011021ID1108024320
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