بدء مسابقة مقرئ القرآن الكريم للطلبة الوافدين في اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 آذار(بترا)- بدأت اليوم الثلاثاء مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين"لتلاوة وتجويد القرآن الكريم"، الموسم الأول في جامعة اليرموك، والتي تنظمها دائرة الرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وقال عميد شؤون الطلبة، الدكتور معتصم الشطناوي، إن عقد هذه المسابقة جاء ترجمة لتوجه العمادة نحو تنفيذ أنشطة تتجسد فيها روحانيات شهر رمضان الفضيل.

وشارك في المرحلة الأولى من المسابقة 24 طالبا وطالبة من الطلبة الوافدين من مجموعة من الدول: هي اندونيسيا، تايلند، ماليزيا، العراق، فلسطين، السعودية، البحرين، السنغال، سوريا، فيما ستتولى لجنة المسابقة تحديد المتأهلين منهم للمشاركة بالأدوار النهائية من المسابقة والتي ستعقد قبيل انتهاء الشهر الفضيل.

--(بترا)

س ع/ أز/ هـ ح

26/03/2024 18:28:49

