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المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم تسليم مؤسس ويكيليس لواشنطن

3/26/2024 2:41:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 26 آذار (بترا)- قضت المحكمة العليا في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، بعدم إمكانية تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج فورا إلى الولايات المتحدة، وسمحت له بنقل استئنافه ضد تسليمه إلى جلسة أخرى.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بيان للمحكمة اليوم، أن أسانج يمكنه طلب استئناف جديد إذا لم تقدم السلطات الأميركية مزيدا من الضمانات بشأن ما سيحدث له.
وقال البيان إنه "إذا لم تقدم الولايات المتحدة أي ضمانات، فسيتم السماح لأسانج بالاستئناف لأسباب مثل انتهاك حرية التعبير وإمكانية الحكم عليه بعقوبة الإعدام".
يشار إلى أن القضاء الأميركي يلاحق أسانج على خلفية اتهامه بالتجسس، وبسبب نشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة بالعراق وأفغانستان.
--(بترا)
ر ش/أز/ هـ ح
26/03/2024 18:27:00

MENAFN26032024000117011021ID1108024316

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