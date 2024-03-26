ارتفاع تعداد سكان المملكة المتحدة إلى أكثر من 67 مليون نسمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 26 آذار (بترا)- أظهرت بيانات جديدة أن تعداد سكان المملكة المتحدة بلغ 6ر67 مليون نسمة في منتصف 2022، بارتفاع 3ر4 مليون نسمة منذ منتصف 2011.
ووفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، سجلت إنجلترا أكبر زيادة نسبية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 5ر7 بالمئة، بواقع 4 ملايين نسمة.
وسجلت إيرلندا الشمالية ثاني أعلى ارتفاع في تعداد السكان بنسبة 3ر5 بالمئة أو 96 ألفا و225 نسمة، تليها اسكتلندا بنسبة 8ر2 بالمئة أو ما يعادل 147 ألفا و800 نسمة، وويلز بنسبة 2ر2 بالمئة بواقع 67 ألفا و882 نسمة.
--(بتر)
ر ش/أز/ هـ ح
26/03/2024 18:24:46
MENAFN26032024000117011021ID1108024315
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