Tuesday, 26 March 2024 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع تعداد سكان المملكة المتحدة إلى أكثر من 67 مليون نسمة

3/26/2024 2:41:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 26 آذار (بترا)- أظهرت بيانات جديدة أن تعداد سكان المملكة المتحدة بلغ 6ر67 مليون نسمة في منتصف 2022، بارتفاع 3ر4 مليون نسمة منذ منتصف 2011.
ووفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، سجلت إنجلترا أكبر زيادة نسبية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 5ر7 بالمئة، بواقع 4 ملايين نسمة.
وسجلت إيرلندا الشمالية ثاني أعلى ارتفاع في تعداد السكان بنسبة 3ر5 بالمئة أو 96 ألفا و225 نسمة، تليها اسكتلندا بنسبة 8ر2 بالمئة أو ما يعادل 147 ألفا و800 نسمة، وويلز بنسبة 2ر2 بالمئة بواقع 67 ألفا و882 نسمة.
--(بتر)
ر ش/أز/ هـ ح
26/03/2024 18:24:46

MENAFN26032024000117011021ID1108024315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث