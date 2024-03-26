ارتفاع تعداد سكان المملكة المتحدة إلى أكثر من 67 مليون نسمة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 26 آذار (بترا)- أظهرت بيانات جديدة أن تعداد سكان المملكة المتحدة بلغ 6ر67 مليون نسمة في منتصف 2022، بارتفاع 3ر4 مليون نسمة منذ منتصف 2011.

ووفق مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، سجلت إنجلترا أكبر زيادة نسبية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 5ر7 بالمئة، بواقع 4 ملايين نسمة.

وسجلت إيرلندا الشمالية ثاني أعلى ارتفاع في تعداد السكان بنسبة 3ر5 بالمئة أو 96 ألفا و225 نسمة، تليها اسكتلندا بنسبة 8ر2 بالمئة أو ما يعادل 147 ألفا و800 نسمة، وويلز بنسبة 2ر2 بالمئة بواقع 67 ألفا و882 نسمة.

--(بتر)

ر ش/أز/ هـ ح

26/03/2024 18:24:46