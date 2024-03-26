الصفدي يبحث مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا جهود وقف العدوان وإدخال المساعدات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي أقره المجلس أمس.

وشكر الصفدي بيربوك على تقديم بلادها دعماً إضافياً للأونروا بقيمة 45 مليون يورو أمس.

إلى ذلك، أجرى الصفدي أيضاً اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق الجهود المستهدفة حشد موقف دولي لوقف العدوان ومواجهة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة.







وأشار الصفدي إلى أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وأنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلاً لتلبية احتياجات قطاع غزة الإنسانية.

وأكد الصفدي وسيجورنيه استمرار التعاون في إدخال المساعدات إلى غزة عبر الإنزالات الجوية ومن خلال المعابر البرية أيضاً.

كما أكد الوزيران أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

--(بترا)

ص خ/ ن ح/ هـ ح

26/03/2024 18:04:05