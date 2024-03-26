منتدى التواصل الحكومي يستعرض إنجازات مؤسسة تنمية أموال الأيتام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)عامر حياصات- عقد منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان "مؤسسة تنمية أموال الأيتام... إنجاز وتحديات"، بمشاركة مدير عام المؤسسة عبد الرحيم الهزايمة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.
وقال الهزايمة خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي، إن موجودات المؤسسة تقدر بنحو 251 مليون دينار، منها أراض بـ47 مليونا، ومبان بـ 43 مليونا، ومحفظة أسهم بـ 22 مليون دينار.
وأضاف أن المؤسسة تملك في العاصمة 25 مبنى استثماريا، و6 مبانٍ كحق منفعة في العقبة بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بقيمة 5.5 مليون دينار ومرابحة سنوية بقيمة 75 ألفا، مبينا أن عدد المستأجرين بلغ نحو 800 بقيمة إيرادات 4 ملايين دينار سنويا.
وقال إن حجم التمويل في المؤسسة 71 مليون دينار، وحجم استثمارات التأجير التمويلي الذي انطلق عام 2018 نحو 10 ملايين، مبينا أن التمويل يُمنح لموظفي القطاع العام من أصحاب الدخل المتدني، بالإضافة إلى ميزات تفضيلية تمنح للموظفين بحيث تخفض نسبة المرابحة.
وأشار الهزايمة إلى إن إيرادات المؤسسة العام الماضي بلغت 13.644 مليون دينار، وحجم استثمارات ودائعها في البنوك الإسلامية 45 مليونا، وبيوع المرابحات72 مليونا بنسبة نمو 25 بالمئة.
وأوضح الهزايمة أن المؤسسة تدير أموال الأيتام الذي يقدر عددهم حوالي 45 ألف قاصر، وأن غايتها المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها واستثمارها وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق عوائد على ودائع الأيتام.
وبين أن المؤسسة تدير استثماراتها بعدة طرق من أهمها محفظة التمويلات؛ وهي عبارة عن مرابحات تأتي من خلال منح موظفي القطاع العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة مواد لتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود.
وأكد أن المؤسسة قطعت شوطا طويلا في التحول الإلكتروني، إذ يستطيع المتعامل معها الحصول على التمويل من خلال تطبيق خاص يقوم بتحميل الوثائق والحصول على الموافقة، ومراجعة المؤسسة فقط للحصول على كتاب الالتزام، كما يستطيع الوصي الإيداع في حساب القاصر دون الحضور إلى المؤسسة.
وأشار الهزايمة إلى أن المؤسسة خصصت 20 مليون دينار لاستحداث بطاقة إلكترونية ستمكن الموظف الحكومي من شراء ما يجتاحه بالتقسيط وبسعر " الكاش"، مبينا أن البطاقة بمراحلها النهائية وستوقع خلال يومين الاتفاقية مع الشركة المنفذة لهذا المشروع.
وأضاف إن هناك تطلعات لمشروع جديد يعنى بتأسيس بنك لموظفي القطاع العام أسوة بصندوق الائتمان العسكري لرفقاء السلاح ، ومشروع متخصص بالعقار والتطوير العقاري، إضافة للتوجه لعقد شراكات مع القطاع الخاص.
بدوره، قال النوايسة، إن الحكومة امتثلت للتوجيه الملكي بإعداد قانون للعفو العام، وأرسلت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 إلى مجلس الأمة، مبينا أن مجلس النواب أقر اليوم مشروع القانون كما ورد من مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الأعيان.
وأشار النوايسة إلى استمرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت خلال اليومين الماضيين ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية للأهل في قطاع غزة مكونة من 73 شاحنة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي، من خلال جسر الملك الحسين لإيصالها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى استمرار عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة وتحمل مساعدات لغزة بالتشارك مع دول صديقة وشقيقة.
وأشار النوايسة إلى تكريم جلالة الملك للمنتخب الوطني لكرة القدم، وإنعام جلالته على اللاعبين والطاقم الفني بميدالية اليوبيل الفضي، تقديرا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني لبطولة كأس آسيا لعام 2023.
--(بترا)
ع ح/ ن ح/ف ق
26/03/2024 17:59:41
MENAFN26032024000117011021ID1108024313
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