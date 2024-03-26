منتدى التواصل الحكومي يستعرض إنجازات مؤسسة تنمية أموال الأيتام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)عامر حياصات- عقد منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان "مؤسسة تنمية أموال الأيتام... إنجاز وتحديات"، بمشاركة مدير عام المؤسسة عبد الرحيم الهزايمة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.

وقال الهزايمة خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي، إن موجودات المؤسسة تقدر بنحو 251 مليون دينار، منها أراض بـ47 مليونا، ومبان بـ 43 مليونا، ومحفظة أسهم بـ 22 مليون دينار.

وأضاف أن المؤسسة تملك في العاصمة 25 مبنى استثماريا، و6 مبانٍ كحق منفعة في العقبة بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بقيمة 5.5 مليون دينار ومرابحة سنوية بقيمة 75 ألفا، مبينا أن عدد المستأجرين بلغ نحو 800 بقيمة إيرادات 4 ملايين دينار سنويا.

وقال إن حجم التمويل في المؤسسة 71 مليون دينار، وحجم استثمارات التأجير التمويلي الذي انطلق عام 2018 نحو 10 ملايين، مبينا أن التمويل يُمنح لموظفي القطاع العام من أصحاب الدخل المتدني، بالإضافة إلى ميزات تفضيلية تمنح للموظفين بحيث تخفض نسبة المرابحة.

وأشار الهزايمة إلى إن إيرادات المؤسسة العام الماضي بلغت 13.644 مليون دينار، وحجم استثمارات ودائعها في البنوك الإسلامية 45 مليونا، وبيوع المرابحات72 مليونا بنسبة نمو 25 بالمئة.

وأوضح الهزايمة أن المؤسسة تدير أموال الأيتام الذي يقدر عددهم حوالي 45 ألف قاصر، وأن غايتها المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها واستثمارها وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق عوائد على ودائع الأيتام.

وبين أن المؤسسة تدير استثماراتها بعدة طرق من أهمها محفظة التمويلات؛ وهي عبارة عن مرابحات تأتي من خلال منح موظفي القطاع العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة مواد لتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود.

وأكد أن المؤسسة قطعت شوطا طويلا في التحول الإلكتروني، إذ يستطيع المتعامل معها الحصول على التمويل من خلال تطبيق خاص يقوم بتحميل الوثائق والحصول على الموافقة، ومراجعة المؤسسة فقط للحصول على كتاب الالتزام، كما يستطيع الوصي الإيداع في حساب القاصر دون الحضور إلى المؤسسة.

وأشار الهزايمة إلى أن المؤسسة خصصت 20 مليون دينار لاستحداث بطاقة إلكترونية ستمكن الموظف الحكومي من شراء ما يجتاحه بالتقسيط وبسعر " الكاش"، مبينا أن البطاقة بمراحلها النهائية وستوقع خلال يومين الاتفاقية مع الشركة المنفذة لهذا المشروع.

وأضاف إن هناك تطلعات لمشروع جديد يعنى بتأسيس بنك لموظفي القطاع العام أسوة بصندوق الائتمان العسكري لرفقاء السلاح ، ومشروع متخصص بالعقار والتطوير العقاري، إضافة للتوجه لعقد شراكات مع القطاع الخاص.

بدوره، قال النوايسة، إن الحكومة امتثلت للتوجيه الملكي بإعداد قانون للعفو العام، وأرسلت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 إلى مجلس الأمة، مبينا أن مجلس النواب أقر اليوم مشروع القانون كما ورد من مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الأعيان.

وأشار النوايسة إلى استمرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بحشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت خلال اليومين الماضيين ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية للأهل في قطاع غزة مكونة من 73 شاحنة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي، من خلال جسر الملك الحسين لإيصالها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى استمرار عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها قواتنا المسلحة وتحمل مساعدات لغزة بالتشارك مع دول صديقة وشقيقة.

وأشار النوايسة إلى تكريم جلالة الملك للمنتخب الوطني لكرة القدم، وإنعام جلالته على اللاعبين والطاقم الفني بميدالية اليوبيل الفضي، تقديرا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني لبطولة كأس آسيا لعام 2023.

--(بترا)

ع ح/ ن ح/ف ق

26/03/2024 17:59:41