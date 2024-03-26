زين تجّدد شراكتها مع وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 26 آذار (بترا)- جددت شركة زين الأردن اتفاقية التعاون التي تجمعها مع وزارة التنمية الاجتماعية للعام الـ 20 على التوالي؛ لتواصل من خلالها تمويل "صندوق زين للإغاثة".
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، قامت زين بإنشاء الصندوق عام 2004 للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق صرف معونات نقدية للمعوزين منهم، حيث تمكّن الصندوق من تقديم الدعم لآلاف الحالات المحتاجة في جميع محافظات المملكة.
وتقدّم زين تمويلاً سنوياً لصندوق زين للإغاثة بقيمة 30 ألف دينار، يتم صرفه على شكل معونات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، من خلال لجنة متخصصة في وزارة التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت زين من خلال هذا الصندوق حتى اليوم بدعم وتمكين ما يقارب 5000 حالة محتاجة في عدة مناطق بالمملكة، بدعم نقدي تجاوز النصف مليون دينار أردني.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
26/03/2024 17:31:37
MENAFN26032024000117011021ID1108024312
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