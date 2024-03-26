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زين تجّدد شراكتها مع وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة

3/26/2024 2:41:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 26 آذار (بترا)- جددت شركة زين الأردن اتفاقية التعاون التي تجمعها مع وزارة التنمية الاجتماعية للعام الـ 20 على التوالي؛ لتواصل من خلالها تمويل "صندوق زين للإغاثة".
وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، قامت زين بإنشاء الصندوق عام 2004 للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق صرف معونات نقدية للمعوزين منهم، حيث تمكّن الصندوق من تقديم الدعم لآلاف الحالات المحتاجة في جميع محافظات المملكة.
وتقدّم زين تمويلاً سنوياً لصندوق زين للإغاثة بقيمة 30 ألف دينار، يتم صرفه على شكل معونات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، من خلال لجنة متخصصة في وزارة التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت زين من خلال هذا الصندوق حتى اليوم بدعم وتمكين ما يقارب 5000 حالة محتاجة في عدة مناطق بالمملكة، بدعم نقدي تجاوز النصف مليون دينار أردني.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
26/03/2024 17:31:37

MENAFN26032024000117011021ID1108024312

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