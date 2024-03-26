8 شهداء جراء استهداف الاحتلال خيمة النازحين بمواصي خانيونس
التاريخ
3/26/2024 2:41:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 آذار(بترا)- استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.
كما استشهدت طفلة في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا شرق رفح جنوبي قطاع.
--(بترا)
ا ش / ف م
26/03/2024 17:17:08
MENAFN26032024000117011021ID1108024311
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