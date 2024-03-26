8 شهداء جراء استهداف الاحتلال خيمة النازحين بمواصي خانيونس

غزة 26 آذار(بترا)- استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة. كما استشهدت طفلة في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا شرق رفح جنوبي قطاع. --(بترا) ا ش / ف م 26/03/2024 17:17:08

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