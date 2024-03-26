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إطلاق حملة أهل الخير السنوية بالعقبة

3/26/2024 2:41:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبه 26 آذار(بترا)- امين المعايطه- أطلق ميناء حاويات العقبة، الحملة الـ 14 من مبادرة "أهل الخير" في شهر رمضان المبارك، التزاما بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات المستدامة.
وتضمنت الحملة توزيع 500 قسيمة، تبلغ قيمة كل واحدة 40 دينارا ، يمكن استبدالها بالمواد الغذائية الأساسية والضروريات من المتاجر المعنية في محافظة العقبة، إضافة إلى توزيع 150 حزمة غذائية بالتعاون مع منظمة يد العون للإغاثة والتنمية للمستفيدين في المناطق المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف، في بيان اليوم الثلاثاء، " فخورون بمواصلة حملاتنا في مساعدة الآخرين خلال شهر رمضان من خلال مبادرتنا "أهل الخير" حيث أننا في الميناء، يمتد التزامنا في قيمنا الأساسية للمشاركة المجتمعية والتمكين من خلال تعزيز العلاقات التشاركية والتواصل الفعّال، سنواصل التغيير الإيجابي وتعزيز الازدهار داخل مجتمع العقبة."
--(بترا)
ا م/ ف م/ف ق
26/03/2024 16:49:43

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