الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لإلغاء قرار منع وصول المساعدات لشمال غزة

الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لإلغاء قرار منع وصول المساعدات لشمال غزة
التاريخ
3/26/2024 2:41:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- دعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار منع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، إن الناس في قطاع غزة يواجهون "الموت القاسي بسبب المجاعة"، وأضاف: "يجب إلغاء القرار.. لا يمكنكم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية".
--(بترا)
أ ن/ن ح/ف ق
26/03/2024 16:45:57
MENAFN26032024000117011021ID1108024309
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