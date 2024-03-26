الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لإلغاء قرار منع وصول المساعدات لشمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- دعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى إلغاء قرار منع وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، إن الناس في قطاع غزة يواجهون "الموت القاسي بسبب المجاعة"، وأضاف: "يجب إلغاء القرار.. لا يمكنكم الادعاء بالالتزام بأحكام القانون الدولي هذه عندما تقومون بمنع قوافل الأونروا الغذائية".

--(بترا)

أ ن/ن ح/ف ق

26/03/2024 16:45:57