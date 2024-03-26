الاحتلال يشدد حصاره على الطواقم الطبية في مجمع الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 آذار(بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد من حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين، يكررون مناشدتهم للمؤسسات الأممية و المجتمع الدولي، للتدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم.

--(بترا)

ا ش /ف م/ف ق

26/03/2024 16:40:58