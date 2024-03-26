ولي العهد يزور المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)– زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية، التي انطلقت في شهر آب من العام الماضي.

وخلال جولته في المعرض، تبادل سموه الحديث مع 12 فريقا يمثلون عددا من الجامعات الأردنية ممن تأهلوا إلى المرحلة النهائية للمسابقة، حول مشاريعهم.

وانطلقت فعاليات الحفل الختامي للمسابقة تحت رعاية سمو ولي العهد في المركز الثقافي الملكي اليوم ضمن البرنامج الوطني لفتح آفاق صناعة الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات في الأردن، وهي إحدى الصناعات التي تتوافق مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتستخدم الشرائح الإلكترونية لتمرير الكهرباء داخل الأجهزة الإلكترونية، وتعد مكونا أساسيا في العديد من الصناعات التكنولوجية.

ويهدف البرنامج الوطني إلى تطوير قدرات خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريب مكثف تتبعه تطبيقات عملية وتوجيه مستمر من أساتذة جامعيين وخبراء في قطاع الصناعة، ليتمكن الطلبة من تطوير تصاميم معالجات باستخدام شرائح إلكترونية متقدمة.

وتنفذ المعرض شركة الثورة الصناعية الخامسة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، بدعم من صندوق الحسين للإبداع.

ورافق سموه وزير التربية التعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، والرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة المهندس مثنى غرايبة.

--(بترا)

ف م/ف ق

26/03/2024 16:35:30