الرئاسة الفلسطينية : قرار مجلس الأمن الدولي الأخير أدى إلى عزلة دولية لإسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 آذار (بترا) - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.
وأضاف أبو ردينة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه رغم الفجوة العلنية الخجولة بين إسرائيل والإدارة الأميركية والآخذة بالتراكم، إلا أن الدعم العسكري الأميركي والمظلة السياسية التي توفرها لإسرائيل لم يتغيرا بعد، بشكل يؤدي إلى وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.
ودعا أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية، وأكثر فعالية لأن المعركة الحقيقية والتي بحاجة إلى معالجة ليس فقط العدوان على قطاع غزة أو المناوشات الإقليمية، بل أنها أعمق من ذلك وأكبر، إذ أن حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير بالسياسة الأميركية.
--(بترا)
م ف/ ف م
26/03/2024 15:49:54
MENAFN26032024000117011021ID1108024305
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