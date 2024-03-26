الرئاسة الفلسطينية : قرار مجلس الأمن الدولي الأخير أدى إلى عزلة دولية لإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 آذار (بترا) - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.

وأضاف أبو ردينة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه رغم الفجوة العلنية الخجولة بين إسرائيل والإدارة الأميركية والآخذة بالتراكم، إلا أن الدعم العسكري الأميركي والمظلة السياسية التي توفرها لإسرائيل لم يتغيرا بعد، بشكل يؤدي إلى وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.

ودعا أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية، وأكثر فعالية لأن المعركة الحقيقية والتي بحاجة إلى معالجة ليس فقط العدوان على قطاع غزة أو المناوشات الإقليمية، بل أنها أعمق من ذلك وأكبر، إذ أن حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير بالسياسة الأميركية.

--(بترا)

م ف/ ف م

26/03/2024 15:49:54