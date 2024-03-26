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400 دولار سعر كيس الطحين في شمال غزة

3/26/2024 2:41:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 آذار (بترا) أمجد الشوا- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" إن أسعار المواد الغذائية في غزة ارتفعت بشكل كبير مع الاتجاه السريع نحو المجاعة.
وأشارت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن السلع الأساسية أصبحت في شمال غزة أغلى 25 مرة مما كانت عليه قبل الحرب، حيث بلغ سعر كيس الدقيق/الطحين الذي يزن 25 كيلوغراما أكثر من 400 دولار.
--(بترا)
أ ش / ع س/ف ق
26/03/2024 15:48:42

MENAFN26032024000117011021ID1108024304

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