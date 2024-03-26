أمين عام اتحاد الكرة : تكريم الملك للمنتخب الوطني يجسّد أهمية الرياضة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- أكدت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، أن تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني لنشامى المنتخب الوطني ومنحهم ميدالية اليوبيل الفضي، يجسّد أهمية الرياضة والرياضيين على اعتبار أنها لبنة أساسية في المجتمع الأردني.

وبينت نصار في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن تكريم جلالة الملك للاعبي ومدربي المنتخب الوطني، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية يشكل حافزا ودافعا للبقاء في القمة، وحصد المزيد من الإنجازات.







وقالت:" الإنعام على لاعبي المنتخب الوطني بهذا التكريم الملكي، كان له الأثر الكبير في نفوسهم ومنحهم أعظم تقدير ممكن أن يحصل عليه أي رياضي أو لاعب كرة قدم، ويدفعهم لمواصلة تحقيق أحلام وتطلعات الجماهير الأردنية.

وأضافت: ما حظي به المنتخب الوطني من تكريم ملكي ودعم استثنائي، بعد بطولة كأس آسيا، يبعث برسالة إلى القطاعات كافة بضرورة مواصلة الالتفاف، وتكاتف الجميع حول المنتخب الوطني، وتقديم جميع أشكال الدعم لمنظومة كرة القدم.

--(بترا)





خ خ/ ف م

26/03/2024 15:45:50