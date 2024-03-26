أمين عام اتحاد الكرة : تكريم الملك للمنتخب الوطني يجسّد أهمية الرياضة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- أكدت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، أن تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني لنشامى المنتخب الوطني ومنحهم ميدالية اليوبيل الفضي، يجسّد أهمية الرياضة والرياضيين على اعتبار أنها لبنة أساسية في المجتمع الأردني.
وبينت نصار في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن تكريم جلالة الملك للاعبي ومدربي المنتخب الوطني، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية يشكل حافزا ودافعا للبقاء في القمة، وحصد المزيد من الإنجازات.
وقالت:" الإنعام على لاعبي المنتخب الوطني بهذا التكريم الملكي، كان له الأثر الكبير في نفوسهم ومنحهم أعظم تقدير ممكن أن يحصل عليه أي رياضي أو لاعب كرة قدم، ويدفعهم لمواصلة تحقيق أحلام وتطلعات الجماهير الأردنية.
وأضافت: ما حظي به المنتخب الوطني من تكريم ملكي ودعم استثنائي، بعد بطولة كأس آسيا، يبعث برسالة إلى القطاعات كافة بضرورة مواصلة الالتفاف، وتكاتف الجميع حول المنتخب الوطني، وتقديم جميع أشكال الدعم لمنظومة كرة القدم.
--(بترا)
خ خ/ ف م
26/03/2024 15:45:50
MENAFN26032024000117011021ID1108024303
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