بني مصطفى: التنمية الاجتماعية بصدد التوسع في استحداث وحدات تدخل مبكر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة بصدد التوسع في استحداث وحدات تدخل مبكر ستغطي جميع أنحاء المملكة، كجزء من استراتيجية بدائل الإيواء التي تنفذها.

جاء ذلك خلال مشاركتها أمس الاثنين، منتفعي مركز جرش للرعاية والتأهيل إفطارهم الرمضاني، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ورئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأضافت أن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة تشهد تطوراً مستمراً، وتشكل نجاحاً مشهودا، وأن الوزارة مستمرة في تقديم الأفضل في هذا المجال.

وبينت أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة لمشاركة المنتفعين من خدمات مراكزها أنشطتهم الاجتماعية، خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بهم وتقديم خدمات نوعية لهم بما ينسجم مع التوجيهات الملكية.

وأشارت إلى أن مركز جرش يقدم خدمات إيوائية نوعية للحالات التي يستقبلها، وأغلبها من حالات الإعاقة الشديدة، إذ يوفر خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، والعلاج النطقي، والتربية الخاصة، من خلال كادر مؤهل.

واطلعت بني مصطفى على مرافق المركز، واستمعت من إدارته على واقع الخدمات التي يقدمها لـ 219 منتفعا.

وفي إطار منفصل، التقت بني مصطفى، منتفعي مركز رعاية الفتيان من الأطفال فاقدي السند الأسري في شفا بدران، واستمعت منهم إلى احتياجاتهم وواقع الخدمات التي يقدمها المركز لهم.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/ف ق

26/03/2024 15:29:08