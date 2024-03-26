عمومية تقاعد المهندسين تصادق على التقارير الادارية والمالية للسنة المنتهية 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- صادقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين، أمس الاثنين، على التقريرين الإداري والمالي للصندوق، في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية.

وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، التقرير السنوي لأعمال الصندوق خلال العام 2023، ووضع السياسة العامة للعام الحالي 2024، إضافة إلى النظر في تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023، واعتماد مشروع الموازنة للسنة الحالية، وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المالية الحالية.

وأكد نقيب المهندسين أن مجلس النقابة جعل صندوق التقاعد أحد أولوياته، وعمل جاهدا على زيادة عدد المشتركين من أعضاء الهيئة العامة للحفاظ على استدامته وقوته، مشيرا إلى أن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات على نظام التقاعد نهاية العام الماضي، ساهمت في تعزيز الصندوق بمبلغ 7 ملايين دينار منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.

وأضاف ان عدد المشتركين بلغ 170 ألف مهندس ومهندسة مع تطبيق إلزامية الاشتراك في الصندوق ، وإن الشريحة المستهدفة لتحقيق التوزان بين الإيرادات والرواتب التقاعدية تشكل 25 بالمئة فقط من إجمالي المشتركين وتقدر 42,500 مشترك، مبينا أن المؤشرات الأولية تشير إلي إمكانية تحقيق هذا الهدف قريبا، حيث تم تأسيس وحدة الاشتراكات في صندوق التقاعد بهدف استقطاب أكبر عدد من المشتركين للصندوق وتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المبالغ المستحقة على المشتركين والتي تبلغ 450 مليون دينار، حيث أن تحصيل 10 بالمئة من هذه المبالغ سوف يغطي العجز المالي في الصندوق.

ولفت إلى أن المجلس أقر حزمة من تسهيلات الدفع للمشتركين تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق لمراعاة ظروف المشتركين وتخفيف الأعباء المالية مع تطبيق إلزامية الاشتراك وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وسيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تكثيف الجهود لتحصيل الاشتراكات الإلزامية والتي تقدر بمبلغ 8 ملايين دينار اردني شهريا.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة المستقبلية (2024-2026) لتغطية العجز المالي في الصندوق والواردة في التقرير السنوي لعام 2023، والتي ركزت على تحصيل ما لا يقل عن 20 بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المهندسين والتي تقدر بمبلغ 438 مليون دينار من خلال برامج تسهيلات بالدفع المرفقة.

وهدفت الخطة أيضا إلى زيادة إيرادات صندوق التقاعد من 13 مليون دينار عام 2023 إلي 30 مليون دينار متوقعة عام 2024، وطرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة لعام 2023 بما يضمن ويساهم في سداد جميع المبالغ المستحقة للمتقاعدين خلال خمس سنوات، إضافة إلى رفع التوريد من جهات العمل من مبلغ 100 ألف دينار إلي نصف مليون دينار شهرياً خلال (2024-2026)، وتحقيق مبيعات من الأراضي الاستراتيجية لا تقل عن 24 مليون خلال الفترة (2024-2026) وفقا لخطة الدائرة العقارية والتمويل ولقد تم المباشرة في التنفيذ.

--(بترا)

ع ح /ف م/ف ق

26/03/2024 15:26:40