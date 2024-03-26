العين البكار يُلقي كلمة الأردن بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 26 آذار (بترا) – قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان الدكتور خالد البكار، إن "العالم بات يتخلى عن احترام القانون الدولي حين اختار الصمت على أبشع جريمة عرفها التاريخ الحديث، حيث تقوم إسرائيل بإبادة جماعية بحق أهل قطاع غزة في فلسطين".

وأكد البكار في كلمة الأردن خلال الدورة 148 للجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية اليوم الثلاثاء أن "ما تواجهه غزة يشكل إبادة جماعية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي أن ينتصر في اختبار الضمير والإنسانية، وأن يسعى لتطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، فهذه الحرب المستعرة عليها أن تتوقف".

وبحسب بيان للمجلس، بين العين البكار أن "التقارير الدولية تؤكد أن هناك جرائم إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال في غزة وتستدعي التدخل الفوري من كافة القوى العالمية لوضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها، وهذا يتطلب منا جميعاً في هذه الجمعية حث الحكومات على اتخاذ قرارات رادعة للحفاظ على مصداقيتنا أمام أنفسنا أولاً وأمام برلمانات الشعوب التي نمثلها ثانياً".

وتساءل خلال الكلمة بحضور ممثلي مختلف ديمقراطيات العالم، "كيف نخطط لمجتمع آمن نحظى فيه بسلام يعم على شعوب العالم في ظل عجز دولي عن إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية؟". كما تساءل: "كيف لمبادئ المجتمع الدولي التي تنادي بحقوق الإنسان وحفظ أمن الشعوب وسيادتها أن تستقيم في ظل العجز عن إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق النساء والأطفال في قطاع غزة المحاصر؟ وكيف سنواجه العالم ونحن نصمت على استخدام الجوع كسلاح لإبادة أهل غزة؟".

ومضى العين البكار قائلًا: "علينا اليوم أن نعترف بصراحة أن هناك دولاً فوق القانون الدولي، وقد وقف العالم عاجزاً عن إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية"، مؤكدا أن "الدين الإسلامي جاء برسالة السلام، فالعهدة العمرية، التي صدرت على عتبات بوابات القدس قبل ما يقرب 15 قرناً من الزمن وقبل أكثر من ألف عام من صدور اتفاقيات جنيف، أمرت الجنود المسلمين بألا يقتلوا طفلاً، ولا امرأة، ولا كبيراً في السن، وألا يقطعوا شجرة، وألا يؤذوا راهباً، وألا يدمروا كنيسة".

ونوه العين البكار إلى أن "منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يلبي مطالب الفلسطينيين العادلة بإقامة دولتهم المستقلة وأن يعيشوا كغيرهم من شعوب العالم بأمن واستقرار، وهنا لا بد من تدعيم مساعي الحل السياسي على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، فالحلول العسكرية والأمنية لن تنجح بل ستخلف مزيداً من العنف والدمار".

وحذر من أن الاستمرار بإنكار الحق الفلسطيني واستمرار العدوان على المدنيين في غزة، من شأنه نقل الصراع وتوسعه إلى كارثة يطول أمدها إلى المنطقة بأكملها ويصعب بعد ذلك تدارك الأمر، وعلينا في البرلمانات واجب تحمل مسؤولياتنا واتخاذ كل التدابير التي تفضي إلى وقف العدوان على غزة ومحاسبة قادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم التي فاقت أبشع صور الوحشية.

وقال، "كأردني أشعر بالاعتزاز وأنا أرى طائرات سلاح الجو الملكي تقوم بإنزال المساعدات على قطاع غزة"، مثمنًا موقف كل دول وبرلمانات وشعوب العالم التي ناصرت قضية فلسطين العادلة، وعلى رأسها جنوب إفريقيا".

وشارك وفد مجلس الأعيان الذي ضم العين طلال الماضي والعين الدكتورة محاسن الجاغوب بأعمال المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.







--(بترا)





م ش/ ع س

26/03/2024 15:26:26