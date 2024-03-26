جمعية المركز الإسلامي تنفذ حملات خيرية في رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- قال رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور جميل الدهيسات، إن الجمعية نفذت حملات خيرية خلال النصف الأول من شهر رمضان بقيمة 3,5 مليون دينار.
وأشار الدهيسات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملات جاءت على شكل كفالات أيتام، وطلبة علم وأسر فقيرة، وزكاة مال، وإفطارات، وطرود خيرية وصدقة الفطر، وكسوة العيد، وتبرعات لغزة، باعتبارها جزءًا من مشاركة وطنية لدعم الأشقاء في غزة.
وأضاف، أن الجمعية تعمل بقدرات عالية، ليستفيد شرائح مجتمعية واسعة في مختلف مناطق المملكة، من خلال 64 مركزًا للخدمات المجتمعية، مؤكدا أن الحملات قائمة على فكرة التشاركية، وإعلاء مفهوم الخيرية في المجتمع.
ودعا الدهيسات أفراد المجتمع، وهيئاته، ومؤسساته، لتنفيذ توجهاتها نحو مفهوم المسؤولية المجتمعية، لافتا إلى أن المجتمع القادر على النهوض هو الذي يستطيع أن ينقل مفهوم التشاركية، والمسؤولية، والتضامن من مجرد شعار إلى إنجاز وممارسة.
- -(بترا)
ن ن/م ف/ف ق
26/03/2024 15:13:18
MENAFN26032024000117011021ID1108024299
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