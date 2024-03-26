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جمعية المركز الإسلامي تنفذ حملات خيرية في رمضان

3/26/2024 2:41:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- قال رئيس جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور جميل الدهيسات، إن الجمعية نفذت حملات خيرية خلال النصف الأول من شهر رمضان بقيمة 3,5 مليون دينار.
وأشار الدهيسات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملات جاءت على شكل كفالات أيتام، وطلبة علم وأسر فقيرة، وزكاة مال، وإفطارات، وطرود خيرية وصدقة الفطر، وكسوة العيد، وتبرعات لغزة، باعتبارها جزءًا من مشاركة وطنية لدعم الأشقاء في غزة.
وأضاف، أن الجمعية تعمل بقدرات عالية، ليستفيد شرائح مجتمعية واسعة في مختلف مناطق المملكة، من خلال 64 مركزًا للخدمات المجتمعية، مؤكدا أن الحملات قائمة على فكرة التشاركية، وإعلاء مفهوم الخيرية في المجتمع.
ودعا الدهيسات أفراد المجتمع، وهيئاته، ومؤسساته، لتنفيذ توجهاتها نحو مفهوم المسؤولية المجتمعية، لافتا إلى أن المجتمع القادر على النهوض هو الذي يستطيع أن ينقل مفهوم التشاركية، والمسؤولية، والتضامن من مجرد شعار إلى إنجاز وممارسة.
- -(بترا)
ن ن/م ف/ف ق
26/03/2024 15:13:18

MENAFN26032024000117011021ID1108024299

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