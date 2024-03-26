المنتخب الوطني.. قوة الأُنموذج في تميزه الإبداعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)-بركات الزيود- وهو يرتقى بالذائقة الاردنية العامة لكرة القدم، كان المنتخب الوطني "النشامى" يعبد الطريق لأنموذج أردني يرنو إلى اقتفائه الجيل الشاب الذي تتعزز القناعة لديه بأن المثابرة والجدية طريقان لا محالة يفضيان إلى التميز على الصعد كافة.

وكان لافتا ما توقف عنده جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يعبر للاعبي المنتخب خلال تكريمهم ، إذ قال :"أكثر ما أعجبني فيكم الأخلاق والعلاقة بينكم وبين الجمهور الأردني وضلكم زي هيك، ودخلتم قلوب كل الأردنيين والعرب".







وتؤكد متابعة أداء المنتخب الوطني في بطولة أمم آسيا التي جرت في الدوحة، وطريقة احتفال اللاعبين بفوزهم ومنشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وردود الفعل الشعبية محليا وعربيا ودوليا، أن الشعوب تبحث وخصوصا اجيالها الشابة عن انموذج تقتفيه في كل شأن ومحفل .

تقول استاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتورة ميساء الرواشدة، إن الأردن أمام فرصة ذهبية للاستثمار في أفراد المنتخب الوطني لكرة القدم في القضايا الوطنية المهمة، إذ باتوا قدوة ترنو اليها الاجيال الشابة.

ولفتت إلى أن مشاهدة لاعبي المنتخب وهم يحتفون بموروثهم الوطني بعد كل هدف أو فوز هو أكبر تسويق للأردن، فاحتفالهم بالمنسف لم يكن مقتصرا على الطعام بل لرمزية المنسف وتاريخه الذي أدخله قوائم التراث الإنساني العالمي.

وأضافت، دائما نبحث عن القدوة الأردنية التي تؤثر في الشباب وجيل المراهقين والمدارس، وفي الغالب كانت القدوة تذهب إلى شخصيات غير أردنية وأجنبية خارجية، لكن اليوم نحن أمام جيل دفع بالأردن إلى مرحلة رياضية مهمة ولأول مرة، وكان لاعبو المنتخب يمثلون الأردنيين بكل تفاصيلهم، من قصات شعرهم وطريقة احتفالهم ورزانتهم في الاحتفال، وحتى في البساطة والابتسامة التي لا تخدش ولا تكون على حساب الإساءة للآخرين أو السخرية منهم، فمثلوا الأردنيين ووعكسوا صورة مهمة وحقيقية واقعية عن المجتمع الذي ينتمون إليه.

وأشارت إلى أن الإنجاز الذي بلغه المنتخب لم يكن منجزا خاصا به فقط، بل يحمل رمزية وطنية عامة لعل اهمها تقديم القدوة التي تساعد في بناء سوية أيجابية في المجتمع، وهذه رسالة إلى الأسرة لتعزيز هوية أبنائها ومثابرتهم التي ستقودهم لا محالة إلى حفر مكان لهم في الذروة .

ولفتت إلى أن المؤثرين الحقيقيين في الأردن هم كل من كان على سوية لاعبي المنتخب الأردني، وليسوا من ينتشرون على منصات التواصل الاجتماعي، فقد قدم اللاعبون سلوكا وانجازا يعبر عن قيم الأردنيين وثقافتهم ولغتهم الوازنة البعيدة عن السطحية والتسخيف واستخدام الكلمات التي تنحدر بالذائقة العامة للمجتمع.

وأشارت إلى أن سلوك لاعبي المنتخب الأردني أصبح يدرس وتأثيرهم يجب أن تقوم المؤسسات الرسمية الوطنية باستغلاله لخدمة القضايا الوطنية المهمة، مثل ابتعاد الشباب عن المخدرات وصقل المهارات وتنمية المواهب الفرعية والرئيسية وملء وقت الفراغ بالعمل المنتج بعيدا عن قضاء وقت الفراغ على منصات التواصل الاجتماعي والعمل غير المنتج.

وأكدت أن انجاز المنتخب الوطني يؤكد ان بلادنا تتوفر على نماذج وقدوات كثيرة بقدرات كبيرة سيكون لها شأن في مختلف الحقول .

وبينت أن التكريم الملكي للمنتخب واهتمام المجتمع بالمنجز يجب أن يتم البناء عليه وأن لا يتم التفريط بهذه اللحظة التاريخية خصوصا وأن شهر نيسان سيشهد بطولة لفريق الشباب في قطر مرة أخرى، ثم مباراة مع طاجيكستان والسعودية وهما مبارتان سيحددان وصول المنتخب إلى نهائيات أمم آسيا وكأس العالم لعام 2026 و2027 أي أننا امام نحو 4 سنوات من العيش في فوائد انجاز المنتخب الأردني لعام 2024 وعلى كل المستويات السياسية والاجتماعية والوطنية وحتى الرياضية التي تحتاج اليوم إلى الاهتمام بكل المواهب في المدارس والجامعات للمحافظة على هذه المكتسبات.

--(بترا)





ب ص/س ق/اح

26/03/2024 15:10:44