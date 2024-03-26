اتفاقية لتمويل مشاريع تديرها سيدات من الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 26 آذار (بترا)-محمد العساسفة- وقعت بلدية الكرك الكبرى ومركز تطوير الأعمال (BDC) اليوم الثلاثاء، اتفاقيات مع سيدات في محافظة الكرك، لتمويل مشاريع تابعة لمشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية" في بلدية الكرك الكبرى، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال وجمعية تمكين للمساعدة القانونية.
وحضر توقيع الاتفاقيات أعضاء مجلس المحافظة اللامركزية وأعضاء المجلس البلدي ومدير التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي وأصحاب قصص نجاح من البرامج التي تم تنفيذها من مركز تطوير الأعمال (BDC) في الكرك، إضافة للسيدات اللواتي سيحصلن على المنح.
ومن خلال هذا المشروع سيتم تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم تديرها سيدات من جميع المناطق التابعة للبلدية لتزويدهن بالمهارات المتخصصة لدخول سوق العمل وكيفية إدارة المشاريع، وضمان الدعم الفني والمالي للمشاريع المشتركة والأعمال التجارية من المنزل، وتوفير حوافز للقطاع الخاص لتشغيل السيدات بالقطاعات كافة.
و تأتي هذه المرحلة كاستكمال للمراحل السابقة من المشروع، والتي تضمنت تدريبات وجلسات توعوية حول ريادة الأعمال والمهارات الحياتية المالية، حيث تم تدريب 307 سيدات على المهارات الحياتية و44 سيدة على ريادة الأعمال.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة: "إننا نؤمن بأهمية تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، ونرى في هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدعم مشاريع النساء في بلدية الكرك الكبرى ونأمل أن تُساهم هذه المشاريع في ايجاد فرص عمل جديدة لتساهم في تحسين مستوى معيشة السيدات وعائلاتهنّ، بالإضافة إلى دورها في تعزيز النشاط التنموي للمحافظة، وتخفيف نسبة البطالة، وتوفير شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الفاعل للتنمية".
من
جهته، قال مدير عام المركز غالب حجازي:"سنعمل مع شركائنا في هذا المشروع لتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للنساء الراغبات في تأسيس مشاريعهنّ الخاصة،
ونؤمن بأنّ هذه الاتفاقية ستُساهم بشكلٍ كبير في زيادة عدد النساء صاحبات المشاريع في بلدية الكرك الكبرى لافتا إلى أنّ تمكين النساء وأبناء المجتمع اقتصاديًا سيُساهم بشكلٍ كبير في تحقيق التنمية المستدامة في بلدية الكرك الكبرى".
وقالت إحدى المستفيدات من المشروع تمارا الكردي، إن هذه الفرصة ستُتيح للسيدات المستفيدات تأسيس مشاريعهن الخاص بهن لتحقيق الاستقلال المالي لهن وأضافت قائلة: "أنا ممتنة جدًا لهذه الفرصة، وسأعمل بجدّ لتحقيق أهدافي، وتحويل هذا المشروع إلى قصة نجاح وأُدرك أنّ هذا الدعم سيُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتي
م ع / ع س/ف ق
26/03/2024 14:45:37
MENAFN26032024000117011021ID1108024296
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.