اتفاقية لتمويل مشاريع تديرها سيدات من الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 26 آذار (بترا)-محمد العساسفة- وقعت بلدية الكرك الكبرى ومركز تطوير الأعمال (BDC) اليوم الثلاثاء، اتفاقيات مع سيدات في محافظة الكرك، لتمويل مشاريع تابعة لمشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية" في بلدية الكرك الكبرى، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال وجمعية تمكين للمساعدة القانونية.

وحضر توقيع الاتفاقيات أعضاء مجلس المحافظة اللامركزية وأعضاء المجلس البلدي ومدير التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي وأصحاب قصص نجاح من البرامج التي تم تنفيذها من مركز تطوير الأعمال (BDC) في الكرك، إضافة للسيدات اللواتي سيحصلن على المنح.

ومن خلال هذا المشروع سيتم تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم تديرها سيدات من جميع المناطق التابعة للبلدية لتزويدهن بالمهارات المتخصصة لدخول سوق العمل وكيفية إدارة المشاريع، وضمان الدعم الفني والمالي للمشاريع المشتركة والأعمال التجارية من المنزل، وتوفير حوافز للقطاع الخاص لتشغيل السيدات بالقطاعات كافة.

و تأتي هذه المرحلة كاستكمال للمراحل السابقة من المشروع، والتي تضمنت تدريبات وجلسات توعوية حول ريادة الأعمال والمهارات الحياتية المالية، حيث تم تدريب 307 سيدات على المهارات الحياتية و44 سيدة على ريادة الأعمال.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة: "إننا نؤمن بأهمية تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، ونرى في هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدعم مشاريع النساء في بلدية الكرك الكبرى ونأمل أن تُساهم هذه المشاريع في ايجاد فرص عمل جديدة لتساهم في تحسين مستوى معيشة السيدات وعائلاتهنّ، بالإضافة إلى دورها في تعزيز النشاط التنموي للمحافظة، وتخفيف نسبة البطالة، وتوفير شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الفاعل للتنمية".

من

جهته، قال مدير عام المركز غالب حجازي:"سنعمل مع شركائنا في هذا المشروع لتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للنساء الراغبات في تأسيس مشاريعهنّ الخاصة،

ونؤمن بأنّ هذه الاتفاقية ستُساهم بشكلٍ كبير في زيادة عدد النساء صاحبات المشاريع في بلدية الكرك الكبرى لافتا إلى أنّ تمكين النساء وأبناء المجتمع اقتصاديًا سيُساهم بشكلٍ كبير في تحقيق التنمية المستدامة في بلدية الكرك الكبرى".



وقالت إحدى المستفيدات من المشروع تمارا الكردي، إن هذه الفرصة ستُتيح للسيدات المستفيدات تأسيس مشاريعهن الخاص بهن لتحقيق الاستقلال المالي لهن وأضافت قائلة: "أنا ممتنة جدًا لهذه الفرصة، وسأعمل بجدّ لتحقيق أهدافي، وتحويل هذا المشروع إلى قصة نجاح وأُدرك أنّ هذا الدعم سيُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتي

م ع / ع س/ف ق

26/03/2024 14:45:37