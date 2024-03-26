81 شهيدا و93 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غرة 26 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الثلاثاء، 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 172 على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء 32414 وإصابة 74787 منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ولفتت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
ا ش/م ف/ف ق
26/03/2024 14:39:06
MENAFN26032024000117011021ID1108024295
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