Tuesday, 26 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


81 شهيدا و93 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

3/26/2024 2:41:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غرة 26 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الثلاثاء، 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 172 على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء 32414 وإصابة 74787 منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ولفتت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
ا ش/م ف/ف ق
26/03/2024 14:39:06

MENAFN26032024000117011021ID1108024295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث