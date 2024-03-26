81 شهيدا و93 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غرة 26 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم الثلاثاء، 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 172 على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة الشهداء 32414 وإصابة 74787 منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

--(بترا)

ا ش/م ف/ف ق

26/03/2024 14:39:06