سلطة وادي الأردن: نسعى لتطوير وتحسين خدمات المزارعين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
وادي الأردن 26 آذار (بترا)- قال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إن السلطة تسعى إلى توفير جميع الإمكانيات المتاحة لتميكن المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته، من خلال استراتيجية السلطة للنهوض بالزراعة الأردنية والوصول إلى الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الحيصة خلال لقائه مزارعين وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه، أمس الاثنين، في بيت الضيافة بدير علا بحضور مدير مشروع كفاءة المياه (WEC) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) فرانك أوبريان ونائبته رانيا الزعبي، ومدير مشروع الحوكمة الدكتور محمد شعبان، أن الحكومة تتعامل مع مطالب المزارعين بأعلى درجات المسؤولية وتنال كل الاهتمام خاصة بعد تعزيز الإدارة والكوادر في سلطة وادي الأردن، إذ لمس المزارعون نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها إدارات سلطة وادي الأردن وكذلك سرعة الاستجابة بهدف تمكينهم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، مؤكدا حرص الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية بإيجاد الحلول الناجعة والفاعلة لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة.
وزاد أمين عام سلطة وادي الأردن أن مشروع كفاءة المياه الذي يتم تنفيذه يهدف الى رفع كفاءة الري وتوفير الكلف وبناء قدرات فاعلة لمنتسبي جمعيات مستخدمي الري من خلال صقلهم بالخبرات والممارسات العملية لتوفير المياه والحد من الفاقد المائي وكذلك الإرشاد الزراعي داخل المزرعة، داعيا المزارعين للتعاون فيما يتعلق بمياه الري والإبلاغ عن أية محاولات اعتداء عليها مما يضر بمصالحهم.
وأكد أن سلطة وادي الأردن مستمرة في تنفيذ حملات للتأكد من توفير المياه للجميع بعدالة، منوها بأهمية مؤازرة ومساندة جهود سلطة وادي الأردن في حملتها الهادفة لحماية مصادر مياه الري كونها تصب في مصالح المزارعين.
وشدد على تعزيز الجهود كافة التي تقوم بها كوارد السلطة واعتماد سياسة الباب المفتوح للتسهيل على المزارعين ومنتسبي الجمعيات، مؤكدا أن الموسم المطري الحالي وبحمد الله مطمئن لتأمين احتياجات الزراعات المختلفة المتفق عليها مع المزارعين والجمعيات، مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به جمعيات مستخدمي المياه في إيجاد الحلول وبناء جسور التعاون مع المزارعين في تأمين احتياجات مياه الري والحد من الفاقد المائي، متطلعا الى مزيد من الجهود التي تحقق تطلعات الجميع بالنهوض بالزراعة الأردنية الوطنية.
--(بترا)
ون/ ع س/ف ق
26/03/2024 14:35:19
MENAFN26032024000117011021ID1108024294
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