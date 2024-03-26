سلطة وادي الأردن: نسعى لتطوير وتحسين خدمات المزارعين

MENAFN - Jordan News Agency)

وادي الأردن 26 آذار (بترا)- قال أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إن السلطة تسعى إلى توفير جميع الإمكانيات المتاحة لتميكن المزارع الأردني من تحقيق أهدافه وغاياته، من خلال استراتيجية السلطة للنهوض بالزراعة الأردنية والوصول إلى الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحيصة خلال لقائه مزارعين وأعضاء جمعيات مستخدمي المياه، أمس الاثنين، في بيت الضيافة بدير علا بحضور مدير مشروع كفاءة المياه (WEC) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) فرانك أوبريان ونائبته رانيا الزعبي، ومدير مشروع الحوكمة الدكتور محمد شعبان، أن الحكومة تتعامل مع مطالب المزارعين بأعلى درجات المسؤولية وتنال كل الاهتمام خاصة بعد تعزيز الإدارة والكوادر في سلطة وادي الأردن، إذ لمس المزارعون نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها إدارات سلطة وادي الأردن وكذلك سرعة الاستجابة بهدف تمكينهم من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، مؤكدا حرص الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية بإيجاد الحلول الناجعة والفاعلة لكافة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة.

وزاد أمين عام سلطة وادي الأردن أن مشروع كفاءة المياه الذي يتم تنفيذه يهدف الى رفع كفاءة الري وتوفير الكلف وبناء قدرات فاعلة لمنتسبي جمعيات مستخدمي الري من خلال صقلهم بالخبرات والممارسات العملية لتوفير المياه والحد من الفاقد المائي وكذلك الإرشاد الزراعي داخل المزرعة، داعيا المزارعين للتعاون فيما يتعلق بمياه الري والإبلاغ عن أية محاولات اعتداء عليها مما يضر بمصالحهم.

وأكد أن سلطة وادي الأردن مستمرة في تنفيذ حملات للتأكد من توفير المياه للجميع بعدالة، منوها بأهمية مؤازرة ومساندة جهود سلطة وادي الأردن في حملتها الهادفة لحماية مصادر مياه الري كونها تصب في مصالح المزارعين.

وشدد على تعزيز الجهود كافة التي تقوم بها كوارد السلطة واعتماد سياسة الباب المفتوح للتسهيل على المزارعين ومنتسبي الجمعيات، مؤكدا أن الموسم المطري الحالي وبحمد الله مطمئن لتأمين احتياجات الزراعات المختلفة المتفق عليها مع المزارعين والجمعيات، مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به جمعيات مستخدمي المياه في إيجاد الحلول وبناء جسور التعاون مع المزارعين في تأمين احتياجات مياه الري والحد من الفاقد المائي، متطلعا الى مزيد من الجهود التي تحقق تطلعات الجميع بالنهوض بالزراعة الأردنية الوطنية.

--(بترا)

ون/ ع س/ف ق

26/03/2024 14:35:19