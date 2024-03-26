مصر تؤكد ضرورة وضع حد نهائي للكارثة الإنسانيةفي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 26 آذار (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية.

وشدد شكري خلال مباحثات مع وفد من حركة فتح الفلسطينية يزور القاهرة حاليا برئاسة محمود العالول على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار الى ما بعد شهر رمضان، والنأي عن إراقة دماء الأبرياء.

وبحسب مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، تناولت الطرفان الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

--(بترا)

ن ا/اح

26/03/2024 14:30:54