مصر تؤكد ضرورة وضع حد نهائي للكارثة الإنسانيةفي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 آذار (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية.
وشدد شكري خلال مباحثات مع وفد من حركة فتح الفلسطينية يزور القاهرة حاليا برئاسة محمود العالول على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار الى ما بعد شهر رمضان، والنأي عن إراقة دماء الأبرياء.
وبحسب مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، تناولت الطرفان الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
--(بترا)
ن ا/اح
26/03/2024 14:30:54
MENAFN26032024000117011021ID1108024293
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