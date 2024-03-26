منظمة دولية: 3 آلاف قنبلة من الذخائر الملقاة على غزة لم تنفجر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- قالت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية الإنسانية إن إسرائيل ألقت 45 ألف قنبلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وحتى منتصف كانون الثاني الماضي، لكن 3 آلاف منها على الأقل لم تنفجر ما يشكل خطرا يهدد سكان هذا القطاع المحاصر.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن نائب مدير العمليات الدولية، جان بيار ديلومييه، قوله "ثمة 3 آلاف قنبلة ألقيت على غزة لم تنفجر، وستشكل خطرا إضافيًا على المدنيين عند العودة إلى المناطق التي نزحوا منها في الوقت الذي يتعين فيه توزيع المساعدات الإنسانية".

وقال ديلومييه الذي زار مدينة رفح جنوبي القطاع خلال الحرب الحالية، إن منظمته تنتظر وقف إطلاق النار في غزة كي تتضح لديها الرؤية بهذا الشأن وتبدأ أعمال إزالة الألغام والقنابل التي خلفتها الحرب.

وفي كانون الثاني الماضي نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خبير إزالة المتفجرات بالدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام، تشارلز بيرش، إن غزة مليئة بالمئات إن لم يكن آلاف الذخائر غير المنفجرة، بدءًا من الصواريخ المؤقتة إلى الذخائر عالية التقنية، ما يشير إلى "أن التلوث سيكون لا يصدق. إنه مثل شيء من الحرب العالمية الثانية".

وقال بيرش الذي زار غزة في ذروة حملة القصف الإسرائيلية، إن هذه الذخائر غير المنفجرة قد تكون أكثر التهديدات انتشارًا لأنها ستدوم طويلًا بعد الحرب، وستشكل مخاطر على المدنيين لأجيال. حتى في أوقات السلم النسبي في غزة، فإن القنابل المتبقية من جولات القتال السابقة كانت تقتل وتشوه أناسا بانتظام، والمشكلة الآن أسوأ بأضعاف مضاعفة.

وأمس الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدُّوَليّ قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، واستشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألفا بجروح.

ويطالب هذا القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري للنار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

--(بترا)

رصد/أغ/اح

26/03/2024 14:23:08