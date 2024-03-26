إشغال جميع مباني مادبا الصناعية وبدء العمل بالمرحلة الثالثة

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 26 آذار (بترا) جمال البواريد- كشف المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، عن تزايد نسب الاستثمار في مدينة مادبا الصناعية، والذي أدى إلى إشغال جميع المباني الصناعية النمطية للمرحلة الأولى والثانية بالكامل والبالغة مساحتها 17 ألف متر مربع، ولتلبية الطلب المتنامي بدأت الشركة بطرح عطائي تنفيذ وإشراف المصانع النمطية للمرحلة الثالثة بمساحة 11 ألف متر مربع بكلفة أجمالية تصل إلى مليوني دينار.

وتتولى شركة المدن الصناعية الأردنية تطوير مدينة مادبا الصناعية وإدارتها وتسويقها إلى جانب العديد من المدن الصناعية الأردنية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، حيث أقيمت المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 310 دونمات من أصل المساحة الكلية للمدينة البالغة 500 دونم.

وتفصيلاً، قال جويعد في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية، إن عدد الاستثمارات الصناعية في مدينة مأدبا الصناعية وصل إلى (34) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 22 مليون دينار وتوفر نحو 1200 فرصة عمل خلال فترة تشغيل المشاريع الأولية لأبناء وبنات محافظة مادبا.

وأوضح أن هذا الحجم من الاستثمارات لم يأت من فراغ إنما نتيجة عمل دؤوب من أجل تشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية في مدينة مادبا، حيث تم إقرار تخفيضات على أسعار البيع والإيجار للأراضي والمباني الصناعية في مدينة مادبا الصناعية، وصلت إلى ما نسبته 60 بالمئة والتي أسهمت باستقطاب استثمارات صناعية للمدينة، لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية جعلت منها مقصداً للاستثمار.

وقال جويعد إن مدينة مادبا الصناعية حظيت بمتابعة حيثية من جلالة الملك عبدالله الثاني، وزارها جلالته أكثر من مرة، إذ تعتبر شاهدة على إنجازات عهده بالتزامن مع احتفالات الأردنيين باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وتستهدف مدينة مادبا الصناعية، الصناعات التقنية والهندسية والدوائية والكيماوية والبلاستيكية الغذائية والنسيجية والورقية والطباعة والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، والتي يعول عليها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتنموية في محافظة مادبا وانعكاساتها على التنمية بمختلف جوانبها في المحافظة.

ورغم قصر عمر مدينة مادبا الصناعية فإنها تضم اليوم قصص نجاح لاستثمارات أردنية تعمل في قطاعات إنتاجية مختلفة، إضافة الى استثمارات عربية أسهمت بتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والتي يتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تنامي حركة الاستثمار فيها.

وأوضح جويعد إن شركة المدن الصناعية الأردنية شارفت أيضا على الانتهاء من أعمال مشروع محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية التي تقع ضمن حدود المدينة الصناعية والتي شملت أعمال تصميم وتنفيذ وتشغيل المحطة حيث يتكون المشروع من عدة مراحل وتتضمن أجهزة ومعدات تقنية حديثة ومتطورة تتناسب مع تطور الصناعة الوطنية بكلفة تصل الى مليوني دينار.

--(بترا)

ج ب / ع س/ف ق

26/03/2024 14:13:03