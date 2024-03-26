دعوة لتكثيف حملات الترويج السياحي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، لتكثيف حملات الترويج للمواقع السياحية والأثرية بالمملكة لزيادة أعداد السياح خصوصا خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.
وشدد حمادة في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة التركيز على الأسواق العربية في عمليات التسويق والتركيز على السياحة العائلية في ظل التنوع السياحي الواسع بالمملكة وأجواء فصل الربيع، وتوفر أنواع مختلفة من الأنماط السياحية.
وأوضح أن الأسواق العربية خصوصا الخليجية تعد من الأسواق المهمة لسياحة الربيع، ما يتطلب تكثيف حملات الترويج لاستقطاب أكبر عدد من السياح خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك وتوظيف التكنولوجيا بعمليات الترويج والتسويق للمملكة داخل الأسواق العربية.
وأكد أهمية زيادة الحركة السياحية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعات تجارية وخدمية واسعة على رأسها الفنادق والمطاعم والنقل إضافة إلى تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
وبين حمادة ضرورة تنشيط السياحة الداخلية خلال فترة عيد الفطر عبر توفير الدعم وتوسيع برامجها وتعميمها على مختلف مناطق المملكة.
--(بترا)
س ص/م ف/ف ق
26/03/2024 13:57:10
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