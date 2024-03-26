دعوة لتكثيف حملات الترويج السياحي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، لتكثيف حملات الترويج للمواقع السياحية والأثرية بالمملكة لزيادة أعداد السياح خصوصا خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.

وشدد حمادة في بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة التركيز على الأسواق العربية في عمليات التسويق والتركيز على السياحة العائلية في ظل التنوع السياحي الواسع بالمملكة وأجواء فصل الربيع، وتوفر أنواع مختلفة من الأنماط السياحية.

وأوضح أن الأسواق العربية خصوصا الخليجية تعد من الأسواق المهمة لسياحة الربيع، ما يتطلب تكثيف حملات الترويج لاستقطاب أكبر عدد من السياح خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك وتوظيف التكنولوجيا بعمليات الترويج والتسويق للمملكة داخل الأسواق العربية.

وأكد أهمية زيادة الحركة السياحية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاعات تجارية وخدمية واسعة على رأسها الفنادق والمطاعم والنقل إضافة إلى تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

وبين حمادة ضرورة تنشيط السياحة الداخلية خلال فترة عيد الفطر عبر توفير الدعم وتوسيع برامجها وتعميمها على مختلف مناطق المملكة.

--(بترا)

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26/03/2024 13:57:10