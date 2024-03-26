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الدولار يتراجع متأثرا بعمليات بيع أسهم

3/26/2024 2:41:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات بيع الأسهم لجني الأرباح.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية تراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0840 دولار.
وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2636دولار مبتعدًا عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد.
وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين.
وانخفض الين بأكثر من واحد بالمئة منذ رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع الماضي، إذ يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.
وارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2487 للدولار.
--(بترا)
رصد/رس/اح
26/03/2024 13:53:45

MENAFN26032024000117011021ID1108024286

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