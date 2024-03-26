مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار(بترا)- وَقَّعَت الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني، مذكرة تفاهم لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية والتأهيلية والتوعوية.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء، إن المذكرة تهدف إلى تنمية مهارات وكفاءات الطلبة والخريجين ضمن قطاعات المالية والتكنولوجيا المالية الرقمية وريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب تعزيز البنية التحتية المحفزة من خلال خلق مساحات وبنية تحتية في عمادة شؤون الطلبة والجامعة للأنشطة المختلفة.

ووَقَّعَ المذكرة، رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الأستاذ الدكتور عوني اطرادات، والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الدكتور أحمد الحسين، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، ونائب عميد شؤون الطلبة الدكتور فراس العسلي، ومدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة عبد الإله الزبون.

وسيعزز هذا التعاون تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية ومن أبرزها عقد المؤتمرات والأيام الوظيفية والندوات وورشات العمل حول التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والابتكار وإطلاق المبادرات المختلفة، وتنفيذ نشاطات "حرم جامعي بلا نقود" والتعريف بتطبيق "كون" الذي أطلقه البنك الأهلي والذي يعد أول تطبيق دفع اجتماعي بالأردن إذ يتيح للمستخدمين الفرصة لإرسال واستلام وطلب المدفوعات عبر التفاعل الاجتماعي أو عبر رموز الاستجابة السريعة.

كما سيعزز إنشاء نادٍ طلابي وتوفير مساحة للابتكار، وفرق تبادل مشترك بخصوص الأبحاث والتكنولوجيا والأنشطة المشتركة، وإمكانية دعم الطلبة الذين يعملون على تأسيس الشركات الناشئة والأعمال التجارية وتوفير التدريب لرواد الأعمال في الجامعة.

وقال اطرادات، إن الجامعة الهاشمية تتطلع إلى بناء شبكة من الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص الرائدة خاصة مع مؤسسة وطنية عريقة مثل البنك الأهلي الأردني، والعمل معًا وبتشاركية عالية لتوفير فرص التدريب والتأهيل وإجراء البحوث المشتركة خاصة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة مثل تطبيقيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية الرقمية وبناء القدرات في مجال تأسيس الشركات الناشئة والتطلع إلى الأمام وإعداد جامعاتنا للعصر الرقمي للقرن الحادي والعشرين.

وأكد أهمية المباشرة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتفعيلها ليستفيد منها أكبر عدد من الطلبة بشكل فعلي وحقيقي ينعكس على قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا منافسين في أسواق العمل المحلي والعربي والعالمي.

من جهته، قال الدكتور الحسين، إن هذه الشراكة تشكل تقدمًا مهمًا يجمع الأوساط الأكاديمية بمجال التكنولوجيا المالية مع رواد الأعمال بهدف إكساب الطلبة المهارات اللازمة وتعزيز الحلول الإبداعية لديهم حيث نعمل من خلال شراكاتنا المستمرة مع جامعتنا الأردنية بتعزيز العمل الإبداعي الشبابي لإيجاد أفضل الحلول المالية ولنقدم الدعم اللازم لأبنائنا الطلبة.

وذكر المشاقبة أن عمادة شؤون الطلبة في الجامعة وقعت مجموعة من الاتفاقيات والتي جرى تنفيذها وتفعيلها من خلال تنفيذ مجموعة واسعة ومتنوعة من النشاطات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والتأهيلية التي استفاد منها عدد كبير من الطلبة.

وأشار العسلي، إلى أن عمادة شؤون الطلبة ستقوم بتفعيل هذه المذكرة بأسرع وقت وتعريف الطلبة ببنودها وفوائدها وترويج الأنشطة التي سيجري تنفيذها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية، مضيفا أن توفير فرص التدريب والابتكار والإبداع للطلبة هي جزء مهم من خطة الجامعة.

--(بترا)

و ر/أ م/ف ق

26/03/2024 13:47:28