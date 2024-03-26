مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار(بترا)- وَقَّعَت الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني، مذكرة تفاهم لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية والتأهيلية والتوعوية.
وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء، إن المذكرة تهدف إلى تنمية مهارات وكفاءات الطلبة والخريجين ضمن قطاعات المالية والتكنولوجيا المالية الرقمية وريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب تعزيز البنية التحتية المحفزة من خلال خلق مساحات وبنية تحتية في عمادة شؤون الطلبة والجامعة للأنشطة المختلفة.
ووَقَّعَ المذكرة، رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الأستاذ الدكتور عوني اطرادات، والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الدكتور أحمد الحسين، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، ونائب عميد شؤون الطلبة الدكتور فراس العسلي، ومدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة عبد الإله الزبون.
وسيعزز هذا التعاون تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية ومن أبرزها عقد المؤتمرات والأيام الوظيفية والندوات وورشات العمل حول التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والابتكار وإطلاق المبادرات المختلفة، وتنفيذ نشاطات "حرم جامعي بلا نقود" والتعريف بتطبيق "كون" الذي أطلقه البنك الأهلي والذي يعد أول تطبيق دفع اجتماعي بالأردن إذ يتيح للمستخدمين الفرصة لإرسال واستلام وطلب المدفوعات عبر التفاعل الاجتماعي أو عبر رموز الاستجابة السريعة.
كما سيعزز إنشاء نادٍ طلابي وتوفير مساحة للابتكار، وفرق تبادل مشترك بخصوص الأبحاث والتكنولوجيا والأنشطة المشتركة، وإمكانية دعم الطلبة الذين يعملون على تأسيس الشركات الناشئة والأعمال التجارية وتوفير التدريب لرواد الأعمال في الجامعة.
وقال اطرادات، إن الجامعة الهاشمية تتطلع إلى بناء شبكة من الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص الرائدة خاصة مع مؤسسة وطنية عريقة مثل البنك الأهلي الأردني، والعمل معًا وبتشاركية عالية لتوفير فرص التدريب والتأهيل وإجراء البحوث المشتركة خاصة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة مثل تطبيقيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية الرقمية وبناء القدرات في مجال تأسيس الشركات الناشئة والتطلع إلى الأمام وإعداد جامعاتنا للعصر الرقمي للقرن الحادي والعشرين.
وأكد أهمية المباشرة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتفعيلها ليستفيد منها أكبر عدد من الطلبة بشكل فعلي وحقيقي ينعكس على قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا منافسين في أسواق العمل المحلي والعربي والعالمي.
من جهته، قال الدكتور الحسين، إن هذه الشراكة تشكل تقدمًا مهمًا يجمع الأوساط الأكاديمية بمجال التكنولوجيا المالية مع رواد الأعمال بهدف إكساب الطلبة المهارات اللازمة وتعزيز الحلول الإبداعية لديهم حيث نعمل من خلال شراكاتنا المستمرة مع جامعتنا الأردنية بتعزيز العمل الإبداعي الشبابي لإيجاد أفضل الحلول المالية ولنقدم الدعم اللازم لأبنائنا الطلبة.
وذكر المشاقبة أن عمادة شؤون الطلبة في الجامعة وقعت مجموعة من الاتفاقيات والتي جرى تنفيذها وتفعيلها من خلال تنفيذ مجموعة واسعة ومتنوعة من النشاطات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والتأهيلية التي استفاد منها عدد كبير من الطلبة.
وأشار العسلي، إلى أن عمادة شؤون الطلبة ستقوم بتفعيل هذه المذكرة بأسرع وقت وتعريف الطلبة ببنودها وفوائدها وترويج الأنشطة التي سيجري تنفيذها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية، مضيفا أن توفير فرص التدريب والابتكار والإبداع للطلبة هي جزء مهم من خطة الجامعة.
--(بترا)
و ر/أ م/ف ق
26/03/2024 13:47:28
MENAFN26032024000117011021ID1108024285
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