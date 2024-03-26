الهندية الأردنية للكيماويات تحصل على جائزة المجلس البريطاني للسلامة الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- حصلت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، على الجائزة الدولية للسلامة والصحة المهنية للعام 2023 التي يمنحها المجلس البريطاني للسلامة الدولية.

وجاء حصول الشركة على الجائزة، لنهجها المستمر بالالتزام بأفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتشمل الجائزة ضمن معاييرها تسجيل أقل معدل لإصابات العمل، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجالات الصحة والسلامة الصناعية، والتميز في التخطيط الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، إن تحقيق هذ الجائزة الدولية يعكس حرص الشركة والشركات الحليفة والتابعة لها على الالتزام بالمعايير العالمية في جميع المجالات، بما فيها المتعلقة بالسلامة المهنية، وتوفير بيئة العمل المناسبة، والحفاظ على سلامة العاملين.

وأضاف أن الجائزة تشكل حافزا للشركة لمواصلة جهودها نحو الاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات ومضاعفتها في مختلف مجالات العمل؛ وبما ينعكس على أداء الشركة وسمعتها وتنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية.

وأكد الذنيبات أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز مكانة الشركة في السجل العالمي في السلامة الصناعية، وما تتميز به من التزام في تطبيق إجراءات السلامة ومعاييرها وأنظمتها، لافتا إلى سعي الشركة المستمر لتفعيل أحدث الأنظمة الخاصة في هذا المجال، وبما ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية في الشركة.

وكانت الشركة حصلت في وقت سابق على الميدالية الذهبية من منظمة الأسمدة العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية وإدارة البيئة، وعدد من الجوائز التقديرية العالمية في هذا المجال.

(بترا)

رش/م ف/ف ق

26/03/2024 13:47:11