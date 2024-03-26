إطلاق الجولة الثانية من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)-أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وستستقبل الشركات الصناعية الطلبات اعتبارا من يوم الاثنين 8 نيسان المقبل من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في بيان اليوم الثلاثاء، إن المنصة ستستقبل الطلبات لـ 3 برامج هي الحوافز المبني على المخرجات والذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في الوزارة، وتحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وضمان ائتمان الصادرات عبر الشركة الأردنية لضمان القروض، وسيعلن عن بدء استقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج ترويج الصادرات التي تنفذها شركة بيت التصدير في النصف الثاني عام 2024.

وأشار الشمالي إلى أن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.

وبلغ عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة المخصصة لاستلام الطلبات للعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي 45.168 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية، وتشكل بمجملها 50.2 بالمئة من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

وسيجري خلال الفترة المقبلة تنظيم الأيام التعريفية ببرامج الصندوق لتوضيح شروط الأهلية وتفاصيل الدعم المالي والأنشطة المسموحة، وآلية استقبال الطلبات، وسيستمر استقبال الطلبات لمدة شهرين من تاريخ بدء استقبالها.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ق

26/03/2024 13:37:09