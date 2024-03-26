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إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

3/26/2024 2:40:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 26 آذار (بترا) - علي فريحات - أتلف قسم الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرى اليوم الثلاثاء، 300 كيلو من اللحوم في إحدى المسالخ في المحافظة لمخالفتها شروط السلامة العامة.
وقال رئيس البلدية احمد العتوم، إن البلدية أتلفت كميات اللحوم في مسلخ البلدية قبل طرحها في الأسواق، بعد إجراء الفحوصات من قبل قسم الصحة والبيئة التابع لها وبعد التأكد بأنها غير صالحة للاستهلاك.
وأضاف أن كوادر البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على الأسواق داخل المناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والذبح داخل مسلخ جرش.
--(بترا)
ع.ف/أ م/ف ق
26/03/2024 13:32:57

MENAFN26032024000117011021ID1108024282

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