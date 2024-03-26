إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 26 آذار (بترا) - علي فريحات - أتلف قسم الصحة والبيئة في بلدية جرش الكبرى اليوم الثلاثاء، 300 كيلو من اللحوم في إحدى المسالخ في المحافظة لمخالفتها شروط السلامة العامة.
وقال رئيس البلدية احمد العتوم، إن البلدية أتلفت كميات اللحوم في مسلخ البلدية قبل طرحها في الأسواق، بعد إجراء الفحوصات من قبل قسم الصحة والبيئة التابع لها وبعد التأكد بأنها غير صالحة للاستهلاك.
وأضاف أن كوادر البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على الأسواق داخل المناطق التابعة لها، للتأكد من التزامها بشروط السلامة العامة والذبح داخل مسلخ جرش.
--(بترا)
ع.ف/أ م/ف ق
26/03/2024 13:32:57
MENAFN26032024000117011021ID1108024282
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