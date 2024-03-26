قوات الاحتلال تجبر الهلال الأحمر على إخلاء مستشفى الأمل

قوات الاحتلال تجبر الهلال الأحمر على إخلاء مستشفى الأمل
التاريخ
3/26/2024 2:40:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة وائل النمس إن قوات الاحتلال أجبرتنا على إخلاء مستشفى الأمل، محذرا في تصريح اليوم الثلاثاء "من تدمير المنظومة الصحية بغزة بسبب تهديد المستشفيات".
وأفادت الجمعية الليلة الماضية بخروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس جنوب القطاع عن الخدمة، بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.
--(بترا)
رصد/ رس/أ م/اح
26/03/2024 13:19:52
MENAFN26032024000117011021ID1108024280
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