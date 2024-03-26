قوات الاحتلال تجبر الهلال الأحمر على إخلاء مستشفى الأمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة وائل النمس إن قوات الاحتلال أجبرتنا على إخلاء مستشفى الأمل، محذرا في تصريح اليوم الثلاثاء "من تدمير المنظومة الصحية بغزة بسبب تهديد المستشفيات".

وأفادت الجمعية الليلة الماضية بخروج مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس جنوب القطاع عن الخدمة، بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

--(بترا)

رصد/ رس/أ م/اح

26/03/2024 13:19:52