الاردنية لضمان القروض تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- عقدت الشركة الاردنية لضمان القروض اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثين لمساهميها اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور كمال البكري نائب رئيس مجلس ادارة الشركة وبحضور مندوب مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة "المهنيون العرب".
واقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي البيانات المالية للشركة لعام 2023 وتقرير مجلس الإدارة الثلاثين، ووافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2023 لمواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، ان الشركة قامت ومن خلال برامجها بضمان حوالي 2391 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بقيمة اجمالية وصلت الى 312 مليون دينار خلال العام 2023 وتم على وجه الخصوص تقديم الضمان لحوالي 256 مشروعاً ناشئاً بقيمة 18 مليون دينار عام 2023.
واستمرت الشركة بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا في ضوء قيام البنك المركزي الاردني بتمديد العمل بالبرنامج حتى نهاية نيسان 2023، حيث استفاد من البرنامج حوالي 552 شركة بقيمة تمويلات بلغت 109.4 مليون دينار وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 533 مشروعاً بقيمة تقارب 3.6 مليون دينار.
كما واصلت الشركة العمل ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية حيث قامت بمنح الضمان لشحنات تصديرية ومبيعات محلية عددها 5736 شحنة بقيمة مضمونة بلغت حوالي 187.7 مليون دينار عام 2023، وقد وزعت الشحنات المضمونة الى 2466 شحنة تصديرية بقيمة مضمونة بلغت 187 مليون دينار اردني و3270 شحنة مبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت حوالي 580 الف دينار.
وتوقعت الشركة زيادة عدد الشركات المستفيدة من برنامج ضمان ائتمان الصادرات خلال العام 2024 بعد ان تم بدء العمل في برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة خلال النصف الثاني من العام 2023، فقد حصلت 46 شركة صناعية أردنية مصدرة خلال العام 2023 على عدم ممانعة من إدارة الصندوق للاستفادة من البرنامج وبسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة في العام، يُستخدم لتغطية تكاليف التأمين بما فيها رسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.
وحققت الشركة نمواً في اجمالي ايراداتها خلال العام 2023 بنسبة 22 بالمئة مقارنةً مع عام 2022، حيث وصلت الايرادات الى ما قيمته 6.8 مليون دينار عام 2023 مقارنةً مع اجمالي ايرادات بلغت 5.6 مليون دينار تحققت خلال عام 2022 بفضل الزيادة المسجلة في الايرادات التشغيلية التي ارتفعت من 3.1 مليون دينار خلال عام 2022 الى 3.3 مليون دينار خلال عام 2023 والزيادة المسجلة في الايرادات الاستثمارية التي ارتفعت من 1.8 مليون دينار عام 2022 الى 2.7 مليون دينار عام 2023.
فيما ارتفع مجموع حقوق المساهمين من 39.5 مليون دينار في نهاية عام 2022 الى 41.3 مليون دينار في نهاية العام 2023، أما موجودات الشركة فقد بلغت ما مقداره 740 مليون دينار في نهاية عام 2023 بالمقارنة مع 715 مليون دينار في نهاية عام 2022.
وتمكنت الشركة وفق البيانات الختامية لعام 2023 من تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة قدرها 1.8مليون دينار بالمقارنة مع 1.2 مليون دينار تم تسجيلها عام 2022.
--(بترا)
رش/
26/03/2024 12:48:48
MENAFN26032024000117011021ID1108024275
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