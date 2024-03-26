تنشيط السياحة تحصد جائزة أفضل جناح بالمعرض الروسي للسياحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا)- أعلنت إدارة المعرض الروسي للسياحة والسفر فوز هيئة تنشيط السياحة بجائزة أفضل جناح مشارك بالمعرض، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في المعرض الذي أقيم خلال الفترة 19 - 21 آذار الحالي.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، يأتي الفوز بجائزة "أفضل جناح سياحي مشارك" لتميز المقومات التسويقية التي قدمها الجناح بقيادة هيئة تنشيط السياحة وبمشاركة عدد من شركاء القطاع السياحي الرئيسيين.
ويعد "المعرض الروسي للسياحة والسفر " أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في الترويج السياحي في روسيا والذي شهد حضورا واهتماما مميزا.
(بترا)
ح خ/أ م/اح
26/03/2024 12:34:35
MENAFN26032024000117011021ID1108024274
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