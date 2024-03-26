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تنشيط السياحة تحصد جائزة أفضل جناح بالمعرض الروسي للسياحة

3/26/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا)- أعلنت إدارة المعرض الروسي للسياحة والسفر فوز هيئة تنشيط السياحة بجائزة أفضل جناح مشارك بالمعرض، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في المعرض الذي أقيم خلال الفترة 19 - 21 آذار الحالي.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، يأتي الفوز بجائزة "أفضل جناح سياحي مشارك" لتميز المقومات التسويقية التي قدمها الجناح بقيادة هيئة تنشيط السياحة وبمشاركة عدد من شركاء القطاع السياحي الرئيسيين.
ويعد "المعرض الروسي للسياحة والسفر " أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في الترويج السياحي في روسيا والذي شهد حضورا واهتماما مميزا.
(بترا)
ح خ/أ م/اح
26/03/2024 12:34:35

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