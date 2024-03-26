استقرار الذهب عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا) - ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2170.59 دولار للأوقية "الأونصة".

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2171.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولار.

-- (بترا)

رص/رس/أ أ/ب ط

26/03/2024 12:00:14