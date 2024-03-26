الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 آذار (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 28 مواطنا ، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 28 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
26/03/2024 11:30:28
MENAFN26032024000117011021ID1108024269
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.