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الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

3/26/2024 2:40:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 26 آذار (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 28 مواطنا ، حيث دارت اشتباكات مسلحة في عدة بلدات ومخيمات أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 28 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
26/03/2024 11:30:28

MENAFN26032024000117011021ID1108024269

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