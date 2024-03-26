الاحتلال: إصابة 31 جنديا خلال 48 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 آذار (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 31 جنديا في معارك داخل قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأقر جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 596 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و252 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وأصيب 3130 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 490 منهم بالخطرة، و831 إصابة متوسطة، و1809 إصابات طفيفة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع لليوم الـ172 على التوالي مخلفا أكثر من 32333 شهيدا، و74694 مصابا، عدا عن الاستهداف المنهجي للبنى التحتية في القطاع الذي تم تدمير غالبية المدن والمباني الموجودة به على مدار الأيام الماضية لمنع الفلسطينيين من العودة إليها.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

26/03/2024 11:16:34