الاحتلال: إصابة 31 جنديا خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 آذار (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 31 جنديا في معارك داخل قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأقر جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 596 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و252 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وأصيب 3130 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 490 منهم بالخطرة، و831 إصابة متوسطة، و1809 إصابات طفيفة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع لليوم الـ172 على التوالي مخلفا أكثر من 32333 شهيدا، و74694 مصابا، عدا عن الاستهداف المنهجي للبنى التحتية في القطاع الذي تم تدمير غالبية المدن والمباني الموجودة به على مدار الأيام الماضية لمنع الفلسطينيين من العودة إليها.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
26/03/2024 11:16:34
MENAFN26032024000117011021ID1108024268
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