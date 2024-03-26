Tuesday, 26 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليونيسيف تحذر من خطر وفاة عدد لا يحصى من الأطفال في هايتي

3/26/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن «عددا لا يحصى من الأطفال» يواجه خطر الموت بسبب الأزمة المتعددة الأبعاد التي تشهدها هايتي، معربة عن قلقها خصوصا على 125 ألف طفل مهددين بسوء التغذية الحاد.
وقالت كاترين روسيل في بيان إن: «للعنف وانعدام الاستقرار في هايتي تداعيات أبعد من مخاطر العنف بذاته. ويتسبب الوضع بأزمة صحية وغذائية قد تزهق أرواح عدد لا يحصى من الأطفال».
وتابعت قائلة إن «آلاف الأطفال هم على شفير الهاوية، في حين أن المساعدات الحيوية جاهزة للتوزيع في حال توقف العنف وأعيد فتح الطرق والمستشفيات».
وبحسب التقرير الأخير حول التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر قبل بضعة أيام، تدهور الوضع في البلد وبات حوالي 5 ملايين شخص، أي قرابة نصف سكان هايتي، في حالة خطرة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 1.64 مليون شخص مصنفين في المستوى الرابع (مستوى الطوارئ) من هذا التصنيف المتضمن 5 مستويات.
وأدى تصاعد عنف العصابات خصوصا في مقاطعة أرتيبونيت والمقاطعة الغربية التي تشمل العاصمة بور أو برنس إلى الحد من عمليات توزيع المساعدات الإنسانية وتقويض نظام صحي ضعيف أصلا، «ما يشكل تهديدا وشيكا على حياة أكثر من 125 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد»، بحسب اليونيسيف.
ودعت المنظمة الأممية المجتمع الدولي إلى الإسراع في إعادة الأمن وزيادة الدعم المالي، في حين لم ترسل بعد بعثة دولية بقيادة كينيا تعنى بالحفاظ على الأمن.
ولم تمول خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة لهايتي في 2024 بقيمة 674 مليون دولار سوى بنسبة لا تتعدى 7%.
وتشهد هايتي التي كانت تعاني أصلا أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف منذ بداية الشهر، عندما اتحدت عدة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحي رئيس الوزراء أرييل هنري.
وقدم هنري الذي لطالما كان محور خلاف، استقالته في 11 مارس. ومذاك، تجري مفاوضات لتشكيل مجلس رئاسي انتقالي.

MENAFN26032024000130011022ID1108024220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث