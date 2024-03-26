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شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض أي اتصال مع اليابان

3/26/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس أن بيونغ يانغ سترفض «أي اتصال أو مفاوضات» مع اليابان، وذلك بعد يوم فقط على إعلانها أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا طلب عقد قمة مع شقيقها.
وكشفت كيم يو جونغ التي تعد من شخصيات النظام النافذة التي تدلي بتصريحات علنية أن كيشيدا طلب تنظيم قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، مستبعدة فرضية إقامة اجتماع من دون تحول في سياسات طوكيو.
لكن كيم يو جونغ قالت أمس إن بيونغ يانغ سترفض أي اتصال مع اليابان، متحججة بافتقار طوكيو إلى «الجرأة» لنسج علاقات كورية شمالية - يابانية «جديدة»، بما في ذلك موقفها من قضية الاختطافات وبرامج كوريا الشمالية العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في بيونغ يانغ عن كيم يو جونغ قولها إن «حكومتنا فهمت صراحة مرة جديدة موقف اليابان والخلاصة هي أننا سنتجاهل وسنرفض أي اتصال أو مفاوضات مع الجانب الياباني».
وتابعت أن «اجتماع قمة بين كوريا الشمالية واليابان لا يهمنا».
وأقرت بيونغ يانغ عام 2002 بأنها أرسلت عملاء لخطف 13 يابانيا في السبعينيات والثمانينيات بهدف إجبارهم على تدريب جواسيس على اللغة والثقافة اليابانيتين.
وتبقى مسألة الخطف جرحا عميقا في اليابان، ولاتزال تطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان العدد الحقيقي للمخطوفين أكبر من العدد الرسمي المعلن.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحافيين أمس الأول إن إعلان كوريا الشمالية عن «تسوية مسألة الخطف غير مقبول إطلاقا».
وردا على تلك التصريحات قالت كيم يو جونغ إن ذلك يظهر أن «اليابان لا تتحلى بالجرأة لتغيير التاريخ وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين واتخاذ الخطوة الأولى نحو علاقات جديدة بين كوريا الشمالية واليابان».
وأضافت: «وهذا يظهر من خلال موقف اليابان المتمسك بالمسائل التي لا يمكن حلها ولا يمكن تسويتها وليس فيها ما يتعين تسويته».
ورأى محللون أن التراجع المفاجئ لكوريا الشمالية عن موقفها قد يكون بمثابة حيلة تفاوضية تهدف إلى «تعزيز تأثيرها» في أي محادثات مستقبلية.
وقال آهن تشان إيل المنشق الذي تحول إلى باحث ويدير المعهد العالمي لدراسات كوريا الشمالية لوكالة فرانس برس إن «كوريا الشمالية تحاول استكشاف السبل الاقتصادية من خلال تحسين العلاقات مع اليابان».
لكن كيم يو جونغ انتقدت جهود كيشيدا بأكملها ووصفتها بأنها «ذات دوافع سياسية» وقالت إن بيونغ يانغ لن تنخرط بعد الآن في اي تواصل.
وأضافت: «الجانب الياباني هو الذي طرق الباب أولا طالبا (عقد قمة بين اليابان وكوريا الديموقراطية دون شروط مسبقة)، ولم توضح كوريا الديموقراطية سوى موقفها المتمثل في أنها سترحب باليابان إذا كانت مستعدة للقيام ببداية جديدة، دون أن تكون مهووسة بالماضي».
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا على خلفية عدة قضايا، من التعويضات عن الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، إلى إطلاق بيونغ يانغ صواريخ فوق الأراضي اليابانية، مرورا بمسألة خطف بيونغ يانغ مواطنين يابانيين.
وعلى الرغم من هذا الخلاف التاريخي، أكد كيشيدا عزمه على تغيير العلاقة بين طوكيو وبيونغ يانغ، وأعرب العام الماضي عن رغبته في لقاء كيم جونغ أون «بدون شروط»، مؤكدا في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة تصميم اليابان على تسوية كل الخلافات مع هذا البلد، ومن ضمنها الخلاف حول مسألة خطف اليابانيين. ولمحت بيونغ يانغ من جهتها إلى أنها لا ترى مانعا لتحسين العلاقات.

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