Tuesday, 26 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع قائمة المحتجزين المتهمين بالتورط في هجوم موسكو

3/26/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أمس، أن مواطنا ينتمي إلى مجموعة موالية لأوكرانيا قتل في انفجار قنبلة كان يحملها خلال توقيفه في منطقة سامارا، مشيرا إلى أنه كان يخطط لهجوم.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نقلته وكالات أنباء روسية إنه «عند توقيف الجاني انفجرت العبوة اليدوية الصنع التي كان يحملها، ما تسبب في إصابته بجروح قاتلة»، مضيفا انه «لم يصب أي عنصر أمن أو مدنيين بجروح».
يأتي ذلك فيما تستمر محاكمة المتهمين بالهجوم الدموي على مركز «كروكوس» التجاري مساء الجمعة الماضي، حيث وافقت محكمة منطقة باسماني في موسكو على احتجاز ثلاثة أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في الهجوم.
والمحتجزون هم أفراد من نفس العائلة، الأب إسرويل إسلوموف، وابنيه ديلوفار إسلوموف وأمينشون إسلوموف، وهم يواجهون اتهامات بالإرهاب الجماعي وسيتم احتجازهم حتى 22 مايو، وفي حالة إدانتهم، يمكن أن يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وقال رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين إن عائلة إسلوموف زودت الإرهابيين «بشقة للسكن وسيارة للتنقل وأموال محولة». ووفقا للتحقيق، تم استدراج الأخوين إسلوموف إلى المجموعة الإرهابية أوائل عام 2024.
وأمس أعلنت المحكمة إلقاء القبض على متهم ثامن بالمتورط في الهجوم «كروكوس». وقالت وكالة «سبوتنيك» إن المحكمة ألقت القبض على أليشر كاسيموف، الذي كان يؤجر شقته لمنفذي الهجوم وأعلنت انه تم احتجازه حتى 22 مايو. لكن كاسيموف دفع ببراءته عندما سئل عما إذا كان يعرف سبب الاتهام، وقال إنه ببساطة كان يؤجر الشقة من خلال «أفيتو» ولم يكن يعلم أنه كان يؤوي إرهابيين في المستقبل.
وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن أفراد عائلة إسلوموف ولدوا في دوشانبه، عاصمة طاجيكستان. ويحمل إسرويل الجنسية الطاجيكية وتصريح إقامة روسي، في حين أن كلا من ديلوفار وأمينشون مواطنان روسيان ويعملان سائقي سيارات أجرة، وينفي أمينشون هذه الاتهامات.

MENAFN26032024000130011022ID1108024218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث